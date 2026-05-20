Кабинетът обсъжда промени в пенсионната наредба

Министерският съвет ще разгледа промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на редовното си заседание в сряда. Наредбата е в сила от 2000 г., а предстоящите изменения са включени в дневния ред на правителството.

Очаква се министрите да определят и нов председател на Съвета за административна реформа.

В дневния ред са включени още решения за назначаване на председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и на председател на Националния съвет за хората с увреждания.

Правителството предстои да приеме и Законодателната програма на Министерския съвет за периода май – юни 2026 година.