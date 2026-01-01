Хиляди пловдивчани посрещнаха новата 2026г. на площада

Хиляди пловдивчани и гости на града посрещнаха новата 2026г. на площада пред общината. Главната се оказа тясна да събере множеството хора, решили да се повеселят заедно край сцената пред общината с програмата, организирана от градските власти. Те танцуваха с хитовете на Artful Dodgerе, бийтовете на Tioneb, ансамбъл Тракия, Ерсин Мустафов и диджей сета на водещия Део.

И тази година поводът бе двоен- освен посрещането на новата година всички празнуваха и влизането в Еврозоната, както точно преди една година честваха приемането ни в Шенген. Неслучайно във въздуха хвърчаха мини банкноти от 500 евро. Официалната вече валута в България бе отпразнувана и с много тематични партита в целия град.