Хиляди посрещат новата година на площада с Artful Dodger

Пловдивчани ще посрещнат новата 2026г. тази вечер с 90-тарските звезди от Острова Artful Dodger и още куп изпълнители. Британците ще се качат на сцената пред общината точно в 22:50 а шоуто им ще продължи до последните минути на 2025г.

Концепцията на празника тази вечер е “ROOTS & BEATS” – Мост между традицията и бъдещето. Водещ е Деян Славчев – Део.

На сцената на Пловдив ще се срещнат четири напълно различни, но допълващи се артистични свята. В 22 часа пред публиката на площада ще излезе френският артист Benoit “Tioneb” Poujade. Неговият стил е микс от хип-хоп, рок-поп и електронна музика, създаден изцяло на живо пред очите ви чрез вокално-луупната техника. Tioneb е световен шампион от BOSS Loopstation World Championship (2012), който възприема луупстейшъна като инструмент за създаване на висококачествена музика, а не просто за развлечение. Tioneb е вицешампион и в три поредни години на престижния Grand Beatbox Battle.

След него сцената е запазена за Artful Dodger, които пристигат директно от Саутхемптън. Английското дуо изиграва ключова роля в оформянето и издигането на жанровете UK Garage и 2-Step през късните 90-те. Техният албум „It’s All About the Stragglers“ достига платинен тираж, а хитът „Re Rewind“ с Крейг Дейвид достига №2 в UK Singles Chart през 1999 г.. Дуото печели награда за UK Producers of the Year и има множество номинации за MTV Europe Music Awards и MOBO Awards. Днес MC Alistair и DJ Dave Low продължават да взривяват сцените с енергични DJ/MC сетове, внасяйки клубния елемент и пулса на световната денс култура.

В 22.35ч. пред пловдивчани ще излезе фолклорен Ансамбъл „Тракия“, а точно в полунощ, под звуците на химна, Пловдив ще грейне с грандиозна заря и светлинно шоу. Танцьорите от Ансамбъла ще осигурят перфектния преход към полунощ, а веднага след зарята ще поведат традиционно хоро, което да събере хиляди хора в общ ритъм.

След полунощ програмата продължава с Ерсин Мустафов – водещ фронтмен на група JEREMY?. Музикантът е носител на редица престижни отличия, включително три награди от Конкурса „Пролет“ на БНР и „Кристална лира“. С JEREMY? той е подгрявал Queen & Adam Lambert в България, Полша и Румъния. През 2024 г. започва самостоятелен проект на български език, който допълва неговото инди-рок звучене с камерни, лични и открито артистични композиции. В този спектакъл той ще преплете джаз, ориенталски и етно мотиви в своя инди-рок стил. Неговият сет идеално въплъщава моста между традицията и модерността, внасяйки мултижанров и личен акцент. Работи с разнообразни инструменти – китара, бас, вокал, клавир и др.

Партито ще продължи до 02:00 ч., когато Део ще застане зад пулта за своя DJ сет, за да поддържа ритъма жив.