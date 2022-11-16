Докъде стигна обсъждането на Пробива под Водната палата?

На днешния ден изтича срокът, който управляващите в Пловдив сами си поставиха, за определяне на дата за представяне на инженеринга и голямо обществено обсъждане на проекта за изграждане на кръстовище на две нива до моста на Панаира.
Припомняме, че той изграждането му бе стопирано, след множество протести и подписка, от Общинския съвет. Изненадващ обрат: Съветниците спряха само за 45 дни пробива. С това решение фактически бе туширано напрежението сред гражданската общественост и съветниците дадоха време Общината да оправи пропуските по проекта. Ден по-рано на нарочен брифинг градоначалникът заяви, че проектът ще бъде преразгледан и съобразен с исканията на хората, като уточни, че става дума за такива искания, които са реални, изпълними и наистина биха облекчили трафика и живота на пловдивчани. А на самата извънредна сесия декларира, че Ако спре Пробива, ще стане герой.
Обеща до две седмици да бъде насрочено обществено обсъждане. Този срок изтича днес. Преди 10-тина дни Здравко Димитров рече, че рано или късно този обект ще стане.
Какво още се случи през тези две седмици?
Недоволните продължиха да протестират за Пълно спиране на Пробива и възстановяване на мястото – ВИДЕО. През това време управляващите в града посрещнаха два пъти бившия премиер и лидер на ГЕРБ. При първото си идване той отсече: Ако не ви трябва, не го правете.
Никой от кметския екип не инициира обсъждане дали ни трябва или – не?!
Под тепето разбра, че междувременно на оперативка в Община Пловдив е било решено, че Пробив до Водната палата няма да се прави, а средствата от този проект ще бъдат пренасочени за реконструкцията на Кино „Космос“ и/или за форуми Изток и Юг. Никой от управата на града обаче все още не е сметнал за нужно да уведоми пловдивчани за това решение.
Явно и чертата на Пробива вече е теглена така както стартира той – тихомълком и непрозрачно.
Напомняме още, че Борисов каза също при първото си идване този месец в Пловдив, че догодина на местните избори партията му ще има друг кандидат за кмет, а при второто заяви, че Зико няма да има какво да открива.
