Над 70% публично финансиране, различни правила за прозрачност и един голям въпрос: кой и как харчи парите на данъкоплатците
Пловдив – здравен център с две скорости
Пловдив отдавна не е просто вторият по големина град в България. Той е един от най-големите здравни хъбове в страната – с университетски болници, общински структури и силно развита мрежа от частни лечебни заведения. Хиляди пациенти от Южна България търсят лечение именно тук, а стотици милиони левове годишно минават през системата на местното здравеопазване.
Но зад внушителните цифри стои системен дисбаланс, който все по-ясно се очертава и на местно ниво – особено след анализите на Института по пазарна икономика (ИПИ).
Два типа болници, едни и същи публични пари
Сред топ 30 болници в България по приходи за 2022 г. има 11 частни лечебни заведения. Общото между тях е, че средно над 70% от приходите им идват от НЗОК, тоест от публични средства – от осигуровките на всички нас.
Тези болници не са маргинални структури. Те са големи, модерни, технологично напреднали и добре познати и на пловдивчани. Част от тях са именно в Пловдив или обслужват масово пациенти от региона.
И тук идва ключовият проблем.
Разделението: кой е под контрол и кой – не
Анализът на ИПИ показва ясно разделение сред най-големите болници:
19 болници (държавни и общински):
- задължени да провеждат обществени поръчки;
- за последните 5 години са провели 3876 обществени поръчки;
- имат забрани за сделки при конфликт на интереси;
- подлежат на пълен публичен контрол чрез регистрите.
11 болници (частни):
- не провеждат нито една обществена поръчка;
- могат да сключват договори при конфликт на интереси;
- няма публична проследимост как се харчат средствата;
- липсват ограничения за сделки с лица с дългове или санкции.
Всичко това при положение, че финансирането им идва основно от НЗОК.
Пловдивският контекст: не теория, а практика
В Пловдив контрастът е особено видим.
От едната страна са държавните и общинските болници – като УМБАЛ „Св. Георги“, общинските и специализираните лечебни заведения. Те поемат най-тежките случаи, спешната помощ, социално значимите дейности – и го правят под строг режим на обществени поръчки, проверки и ограничения.
От другата страна са големите частни болници – модерни, предпочитани от пациентите, с високи приходи от НЗОК, но с несравнимо по-слаб публичен контрол върху разходите.
Това не е морален спор за „добрите“ и „лошите“ болници. Това е структурен проблем.
Не пазар, а меко бюджетно удобство
Както посочват икономистите, когато една частна болница получава над 70% от приходите си от публичен източник, тя вече не функционира като типичен пазарен субект.
- Приходите са до голяма степен гарантирани;
- търсенето е нечувствително към цените;
- крайният платец – данъкоплатецът – няма контрол;
- управлението на разходите остава непрозрачно.
Това е класическият проблем „принципал–агент“, или някой харчи пари, но друг плаща сметката, без да вижда как.
Защо обществените поръчки имат значение
Обществените поръчки не са бюрократична прищявка. Те са инструмент за:
- конкуренция;
- сравнение на цени;
- прозрачност;
- ограничаване на фаворизирането и разхищението.
Съпротивата срещу тях, когато става дума за публични пари, не защитава свободния пазар. Тя създава затворени схеми, финансирани от обществото.
Европейският сигнал и българското отлагане
От години има опити частните болници, които получават над 50% от приходите си от НЗОК, да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки – поне за лекарства. Досега без резултат.
Именно затова Европейската комисия заведе дело срещу България пред Съда на ЕС – сигнал, че проблемът не е само вътрешен.
Изводът: въпрос на отговорност, не на собственост
В крайна сметка въпросът не е дали болницата е държавна или частна.
Въпросът е кой носи отговорност, когато се харчат публични пари.
Пловдив е ясен пример как една и съща здравна система може да работи при двойни стандарти. А данъкоплатците – пациентите, имат пълното право да знаят дали средствата им се използват ефективно, честно и прозрачно.
Ако една болница избира да разчита основно на публично финансиране, тя трябва да приеме и публичните правила. Всичко друго не е пазар, а удобство – за малцина, платено от всички.
Един коментар
Редакция, ето това е пример за скандал, нещо зло, скрито зад болница-родилен дом, лекари се топят за многоооо пари. Можеше да не посягате на Коледата толкова агресивно, затова дано си проследите този странен случай докрай. Той има и морална тежест.