БМВ „прелетя“ със 117 км/ч. през пловдивско село

Сериозно наказание ще получи водач на лек автомобил „БМВ“, движил се в населено място на територията на пловдивска област със 117 км/ч. Във вторник превишението на скоростта, съпроводено с неправилно изпреварване, било регистрирано в село Паничери с мобилно устройство тип „тринога“ от екип на РУ-Хисаря.

Предстои служителите да установят самоличността на извършителя на грубото нарушение на Закона за движение по пътищата, за да му връчат и съответното наказателно постановление. В този случай се предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

Припомняме, че засилените проверки над водачи на моторни превозни средства са част от превантивните мерки, които пловдивската дирекция на МВР прилага за цялостно обезпечаване на пътната безопасност и намаляване нивата на пътнотранспортния травматизъм. В тази посока ежедневно се планират и осъществяват специализирани полицейски операции с участие на максимален брой униформени и използване на всички налични технически средства.

Само през изминалото денонощие служители от сектор „Пътна полиция“ са констатирали 543 нарушения, за които са съставени 89 актове и фишове. Със стационарни и мобилни камери за контрол на скоростта са били засечени 454 автомобила, а проверките на водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са 80. Със заповеди по ЗМВР са били задържани двама мъже, седнали зад волана пияни с над 1,2 промила и един, чиято проба с драг чек отчела положителен резултат. По случаите са започнати бързи производства в Шесто РУ и полицейските подразделения в Хисаря и Раковски.