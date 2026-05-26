Папа Лъв XIV представи „Magnifica Humanitas“ – първата си енциклика за изкуствения интелект
Папа Лъв XIV официално представи във Ватикана първата си енциклика – „Magnifica Humanitas“ („Великолепното човечество“), посветена на една от най-актуалните теми на съвремието – изкуствения интелект (ИИ) и неговото влияние върху бъдещето на човечеството.
Документът от 231 страници вече е част от официалното учение на Католическата църква и поставя ясен въпрос пред света: ще служи ли изкуственият интелект на човека или ще се превърне в инструмент за контрол и власт?
Ватиканът призовава за етично развитие на изкуствения интелект
В енцикликата папата подчертава, че технологиите трябва да бъдат подчинени на общото благо, а не на интересите на икономически и технологични елити.
Лъв XIV сравнява настоящата дигитална революция с индустриалната епоха, но предупреждава, че скоростта на съвременните промени е безпрецедентна.
„От една страна, изкуственият интелект е плод на нестихващия човешки гений – едно от най-големите постижения на човечеството“, отбелязва Светият отец, но допълва, че развитието му трябва да бъде насочено към защита на човешкото достойнство и солидарността между хората.
Папата предупреждава за рисковете от алгоритми, дезинформация и дигитален контрол
Сред основните акценти в документа е критиката към нарастващото влияние на алгоритмите, дезинформацията и дигиталните кампании, които според папата все по-често моделират общественото мнение чрез страх и разделение.
Енцикликата отправя предупреждение, че изкуственият интелект може да бъде използван като средство за контрол, изключване и дори потисничество, ако липсват ясни етични рамки и международна регулация.
Лъв XIV осъжда „културата на силата“ и призовава към мир
Папата използва документа и за критика на т.нар. „култура на силата“, която според него доминира в международната политика.
Той осъжда използването на теорията за „справедливата война“ като оправдание за въоръжени конфликти и подчертава, че човечеството разполага с по-силни инструменти за решаване на глобални кризи.
„Диалогът, дипломацията и прошката са по-мощни от войната“, заявява Лъв XIV.
Призив за „обезоръжаване“ на изкуствения интелект
В заключение Светият отец отправя символичен призив за „обезоръжаване“ на изкуствения интелект, сравнявайки необходимостта от глобални правила с усилията за ядрено разоръжаване.
Според него никоя машина не може да замени човека, а Католическата църква иска активно да участва в международния дебат за бъдещето на технологиите.
Целта, подчертава папата, е изграждането на общество, основано на вяра, надежда и солидарност, в което технологичният напредък служи на цялото човечество.
Енцикликата е резултат от години диалог между Ватикана и технологичния свят
„Magnifica Humanitas“ е плод на дългогодишна работа на Ватикана по темата за етиката на изкуствения интелект, включително консултации с учени, инженери, технологични експерти, политически и религиозни лидери, както и представители на уязвими обществени групи.
Според кардинал Майкъл Черни, министър на Ватикана във ведомството за човешкото развитие, „това, което се изгражда в момента, е все още открита работна площадка“, а бъдещето на ИИ ще зависи от способността на обществото да изгради обща визия за света, в който иска да живее.
