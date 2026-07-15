Омбудсманът отчете ръст на сигналите за инфраструктурата

Лошото състояние на улици и тротоари, проблемите с обществения транспорт и трудностите при достъпа до социални услуги продължават да бъдат сред най-честите поводи пловдивчани да търсят помощ от обществения посредник. Това показва отчетът за работата на институцията през първите шест месеца на 2026 година.

Най-голям дял от постъпилите сигнали са свързани с устройството на територията и градската инфраструктура. Гражданите се оплакват от компрометирани улици, тротоари, паркинги, както и от случаи на предполагаемо незаконно строителство. По голяма част от тях се налага координация между няколко институции и извършване на допълнителни проверки.

Транспортът остава сред най-честите проблеми

Сред темите, които предизвикват най-силен обществен интерес, е и организацията на движението в града. Жители на Пловдив са сигнализирали за проблеми с обществения транспорт, недостатъчна пътна маркировка, неправилно паркиране и необходимост от по-ефективен контрол по улиците.

Социалните казуси също доминират

Сериозен брой граждани са потърсили съдействие по въпроси, свързани с пенсионното осигуряване, решения на ТЕЛК, социални помощи, общински жилища и доказване на трудов и осигурителен стаж. Анализът показва, че мнозина срещат затруднения при ориентирането в административните процедури и различните институции.

Повече сигнали за градската среда и комуналните услуги

Често поставяни са и въпроси, свързани с качеството на градската среда – неподдържани зелени площи, опасни дървета, замърсени пространства и проблеми с отпадъците.

При комуналните услуги най-много жалби са свързани с високите сметки за електроенергия и липсата на достатъчно яснота за начина на тяхното формиране. Постъпвали са сигнали и за ВиК услугите, топлоснабдяването и поддържането на чистотата.

Продължават и споровете в етажната собственост

И през първата половина на годината не липсват жалби, свързани с управлението на жилищните сгради. Най-често те засягат работата на домоуправителите, управлението на общите части, разходването на събраните средства и отношенията между живущите.

Гражданите са сигнализирали и за затруднения при административното обслужване – забавяне на документи, сложни процедури и недостатъчна комуникация с институциите.

От отчета става ясно още, че в приемната на обществения посредник продължават да постъпват сигнали и по теми като образование, здравеопазване, мобилни оператори, търговска дейност и обществен ред. Дори когато случаите не попадат в преките правомощия на институцията, гражданите получават консултация и насочване към компетентните органи.

Според анализа все повече пловдивчани възприемат обществения посредник не само като защитник при нарушени права, но и като място, където могат да получат информация и съдействие в отношенията си с държавната и общинската администрация.