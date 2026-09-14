Три години след началото на ремонта и ден преди първия учебен ден историческата сграда посреща учениците обновена, докато строители и чистачи довършват последните задачи

Ден преди първия учебен ден ремонтът на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“ все още не е приключил напълно. В сградата текат последни довършителни работи, почистване и преместване на строителни отпадъци, но очакването е на 15 септември двете училища да посрещнат учениците си обратно в обновената сграда.

Мащабният ремонт на историческата сграда е на стойност около 13 млн. лева без ДДС и продължи близо три години. В последния ден преди първия звънец се монтират отделни врати и первази, довършват се детайли по интериора и се почистват помещенията и дворът. Работи се и по реставрацията на голямото стълбище.

Според информацията на изпълнителя класните стаи са готови, като част от тях вече са обзаведени. Предстои финално почистване на настилките и отстраняване на отделни забележки по изпълнението.

Забавянето спрямо първоначално обявените срокове е свързано и със спецификата на сградата, която е паметник на културата. При ремонта са възниквали допълнителни казуси с мазилки, дървени конструктивни елементи, настилки и други детайли, изискващи съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство.

А какво става с „тесните“ класни стаи?

Темата предизвика допълнителни коментари в социалните мрежи след публикуването на снимки на помещения с нагъсто подредени чинове.

снимката, която се разпространява в Интернет, като се твърди, че ремонтираните класни стаи не отговарят на нормите

Важно уточнение е, че при ремонта не е променяна квадратурата на класните стаи, коментираха пред репортер на Под тепето от ръководствата на двете школа, които си делят кабинетите.

Историческата сграда е с разпределение, което е създадено преди повече от век и не позволява свободно преустройство на помещенията. При проектирането са запазени съществуващите класни стаи, като разположението на чиновете е съобразено с нормативните изисквания за площ и осветление. Предвидено е в една класна стая да има 13 чина за 26 ученици.

Това означава, че снимка на конкретна стая с нагъсто подредени чинове не показва промяна, направена от ремонта, нито може сама по себе си да даде представа за цялата сграда.

В същото време въпросът за пространството остава реален. В сградата се обучават ученици от две училища, което поставя сериозно натоварване върху историческата постройка. Големите паралелки допълнително ограничават възможностите за по-свободно разполагане на обзавеждането.

Ремонтът обаче е насочен не към промяна на историческата структура, а към цялостното обновяване и модернизиране на сградата, включително чрез ново оборудване и съвременни учебни пространства.

Първият звънец ще е заедно

На 15 септември от 9:30 часа в двора на Хуманитарната гимназия ще бъде открита новата учебна година.

Тази година първият учебен ден ще бъде общ за ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“.

Ръководствата на двете училища са поканили родителите да присъстват на тържеството. Учениците от Хуманитарната гимназия трябва да бъдат с училищна униформа – бяла риза и вратовръзка с логото на гимназията.

След три години ремонт голямата историческа сграда отново ще бъде пълна с ученици. Последните следи от строителството обаче ще бъдат заличавани буквално до последния момент.