Седем сандвича за училище, които децата ще хапнат с желание

Различните видове хляб могат да превърнат познатия сандвич в разнообразна и полезна закуска или обяд за цялата учебна седмица

С началото на учебната година пред родителите отново излиза на дневен ред въпросът: Какво да сложа за закуска или обяд в раницата на детето, така че да бъде пълноценно и вкусно? Решението невинаги изисква сложни рецепти. Понякога са достатъчни две филии хляб, няколко добре подбрани съставки и малко разнообразие през седмицата.

Като част от групата на зърнените храни, хлябът има естествено място в менюто на децата и осигурява енергия за активния им ден. Според Европейския орган за безопасност на храните въглехидратите могат да осигуряват между 45 и 60% от дневната енергия на децата, затова въпросът не е дали да присъстват в менюто, а какви източници избираме. Препоръките за пълноценно детско хранене насърчават въглехидратите да идват предимно от пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци. Дневният прием на фибри трябва да бъде поне 21 г за децата между 6 и 9 години и 25 г след 10-годишна възраст. Затова е препоръчително поне половината от консумирания хляб да бъде пълнозърнест, тъй като съдържа повече фибри, витамини и минерали.

Седем комбинации, които събират вкус, разнообразие и полезни хранителни вещества

Пълноценният сандвич съчетава три компонента: зърнена основа, източник на белтъчини и зеленчук. Към хлябовете с по-богат състав и семена подхождат по-семпли добавки, докато тези с по-мек вкус могат да се комбинират с яйце, сирене или печено месо.

Сандвич с яйце, сирене и краставица

Намачкайте едно сварено яйце с около 30 г сирене, докато получите лесен за намазване крем. Разпределете сместа върху две филии лимецов хляб „Живена“ и добавете резени краставица. Яйцето и сиренето осигуряват белтъчини, пълнозърнестият хляб добавя фибри, а краставицата – свежест.

Сандвич с пуешко, топено сирене и домат

Между две филии хляб с елда и овесени ядки поставете 40–50 г домашно печено пуешко месо, тънък слой топено сирене и добре подсушени резени домат. Пуешкото добавя белтъчини, зеленчукът – свежест, а елдата и овесените ядки допълват комбинацията с по-богат зърнен вкус.

Сандвич с пилешко, крема сирене и краставица

Намажете с тънък слой крема сирене две филии пълнозърнст хляб със семена от тиква и слънчоглед. Добавете 40 – 50 г домашно печено пилешко месо и резени краставица. Зад добрия вкус стои и балансирана комбинация от белтъчини и фибри.

Сандвич с извара,маслинии домат

Намачкайте около 40 г извара с малко ситно нарязан копър и разпределете върху две филии „Живена“ с ръж и семена. Добавете добре подсушенирезени домат, ситно нарязани маслини и затворете сандвича. Изварата осигурява белтъчини, доматът придава сочност и свежест, маслините – полезни мазнини, а ръженият хляб със семена допълва комбинацията с фибри и приятна текстура.

Сандвич с пилешко месо, кашкавал,зелена салата и чушка

Върху пълнозърнеста филия със слънчоглед и чиа поставете добре подсушен лист зелена салата, няколко парчета чушка, 40–50 г домашно печено пилешко месо и тънък резен кашкавал. Покрийте с втора филия и разрежете сандвича на две, за да бъде по-удобен за хапване в училище. Така в една практична комбинация се събират пълнозърнеста основа, засищащ пълнеж и свежи зеленчуци.

Препечен сандвич с крема сирене, песто и шунка

Намажете с тънък слой крема сирене две филии „Живена“ с орехови ядки. Сложете няколко парчета шунка с висок процент месо. Пасирайте малко сибирски лук, магданоз, босилек, пармезан и маслиново масло. Сместа добавете върху сандвича. А за по-наситен вкус можете да сложите и песто.

Сандвич с пуешко, гауда, тиквичка и чушка

Върху две филии хляб „Добруджа“ сложете тънък слой масло или крема сирене. Подредете 40–50 г домашно печено пуешко месо и парче гауда. Добавете тънко нарязана на ленти, с помощта на белачка, и запечатана на тиган, тиквичка. А за повече свежест и цвят сложете и парчета чушка.

За повече разнообразие сандвичите могат да се допълнят с авокадо, богато на протеини котидж сирене, хумус, прошуто, тофу, топено сирене, чери домати, рукола, спанак или комбинация „Капрезе“, както и с тахан, фъстъчено масло, мед или пресни боровинки.

Източник: Симид