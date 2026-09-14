Рекорден интерес към 6Fest 2027 г.: 204 заявки от 45 държави

Рекорден брой артисти от 45 държави на 6 континента изявиха желание да гостуват в Пловдив за Международния фестивал за улични изкуства 6Fest през 2027 г. В отворената покана са постъпили 204 заявки.

Това е най-големият международен интерес към фестивала за всичките му 21 издания досега. Сред кандидатите са артисти и трупи, работещи в различни направления на уличните и цирковите изкуства. Общата стойност на предложените спектакли възлиза на над 542 000 евро – сума, която многократно надхвърля бюджета, с който фестивалът разполага.

Ръстът на международния интерес към 6Fest е особено видим в сравнение с предходните издания. За изданието през 2026 г. фестивалът първоначално получава 80 заявки от 25 държави на 6 континента. Интересът продължава да нараства, фестивалът оставя кандидатстването отворено след крайния срок и така общият брой на заявките за 2026 г. достига 141.

За изданието през 2025 г. заявките са 30 от 8 държави, седем от които европейски. Така само за две години броят на заявките за участие в 6Fest се увеличава почти седем пъти, а броят на държавите – повече от пет пъти.

„Това е много повече от статистика. Това е международният успех на 6Fest, изграждан с много труд и постоянство. Дългосрочната концепция на фестивала е да утвърждава Пловдив като най-важния център за международни улични изкуства в България – място за среща на артисти от цял свят с публиката. Чрез 6Fest България има реалния шанс да има мащабен фестивал за улични изкуства на европейско ниво“, споделя създателят и директор на фестивала Момчил Цонев.

6Fest е първият международен фестивал за улични изкуства в България. От самото си начало фестивалът се провежда самостоятелно и до момента има 21 издания в 11 български града. Фестивалът е бил част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и е част от Културния календар на Община Пловдив от 2020 г. насам. В изданието на фестивала през април 2026 г. в Пловдив участваха артисти от 11 държави от 3 континента в рамките на 7 дни.

Припомнете си щастливите мигове от 6Fest Пловдив 2026 във фестивалния клип тук: https://youtu.be/uv347AajWAk?si=Y3zX0xgQvRxpGW5x