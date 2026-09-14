Синдикатите настояват за помощи за граждани заради високите цени на горивата

Синдикатите са поставили пред правителството въпроса за възможността за допълнително подпомагане на гражданите заради високите цени на горивата. Темата е била обсъдена след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„Говорихме за нуждата от допълнителни мерки за компенсация“, обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му предстоят допълнителни разговори в Министерството на финансите, като ще се обсъжда възможността за подкрепа както на бизнеса, така и на гражданите.

Димитров посочи, че социалният министър Наталия Ефремова е предоставила данни, според които около 230 000 души са се възползвали от мерките за подпомагане заради високите цени на горивата през последните месеци.

От КТ „Подкрепа“ настояват бъдещата помощ да бъде насочена към хората, които са най-силно засегнати.

„Подпомагането трябва да има за най-уязвимите групи от населението. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна“, заяви главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.

Подготовката на бюджета за 2027 г.

Сред обсъжданите с правителството теми е била и подготовката на бюджета за следващата година.

По думите на Пламен Димитров към 15 октомври се очаква да има по-ясни параметри на бюджетната процедура. Той посочи още, че се предвиждат реформи в редица сектори, както и продължаване на административната реформа.

Междувременно държавата разработва пакет от целеви мерки за най-нуждаещите се граждани и бизнеса, в случай че цените на горивата достигнат непосилни нива. За такава подготовка съобщи преди дни председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“.