Безплатен очен скрининг с изкуствен интелект ще обиколи и Пловдивско

Безплатен високотехнологичен скрининг за очни заболявания ще бъде достъпен в 29 малки населени места в страната, включително в област Пловдив. Изследванията ще се извършват с мобилен кабинет и технология, базирана на изкуствен интелект.

Кампанията „Виж очите си навреме“ започва на 28 септември в Софийска област, след което мобилният пункт ще премине през областите Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив. В София ще работи и стационарен пункт с предварително записване по телефона.

Целта е да се откриват навреме потенциални признаци на възрастово обусловена макулна дегенерация, диабетна ретинопатия и глаукома.

Организаторите определят инициативата като първа по рода си в България. Важно уточнение е, че изследването не представлява медицинска диагноза, а показва дали има индикации за възможен проблем, който впоследствие трябва да бъде потвърден или отхвърлен от специалист.

Изследването отнема около минута и половина

За скрининга се използва сертифицирана неинвазивна камера, която прави детайлна снимка на окото, без да се налага разширяване на зеницата. Изображението се анализира с помощта на изкуствен интелект за потенциални отклонения.

Резултатът се оценява и от лекар специалист, който преценява дали са необходими последващи действия. Организаторите посочват, че използването на ИИ може да води до хипердиагностика, но това същевременно намалява риска от пропускане на потенциален проблем.

Скринингът ще се извършва между 10:00 и 16:00 часа. Участниците първо попълват кратък въпросник за здравословното си състояние и подписват съгласие. Самото заснемане продължава около минута и половина, а резултатът може да бъде изпратен по имейл и предоставен на офталмолог при необходимост от последващ преглед.

Заболяванията често се откриват късно

По думите на проф. д-р Александър Оскар целта е в мобилните пунктове да бъдат преглеждани по около 100–120 души дневно.

Той посочи, че трите заболявания са сред причините за около 90% от необратимата загуба на зрение. По данни, представени на пресконференцията, по-малко от половината хора знаят, че имат очно заболяване, а от тях само половината се възползват от безплатно лечение.

Особено сериозен е проблемът при диабета. В България има около 700 000 души със захарен диабет, като между 250 000 и 300 000 от тях имат някаква форма на диабетна ретинопатия, посочи Оскар.

При глаукомата пък първоначалните симптоми могат да бъдат слабо забележими и пациентите често търсят медицинска помощ едва когато зрението им вече е осезаемо засегнато. „Каквото отнема глаукомата, не може да се върне обратно“, коментира той.

Икономическите и социалните последици от очните заболявания също са значителни. Според данни, представени от проф. Генка Петрова, макулната дегенерация е свързана със 7% от общата загуба на производителност в България, а при глаукомата са отчетени 6674 години живот в нетрудоспособност.

Организаторите подчертават, че ранното откриване може да има не само медицинска, но и икономическа полза. Според доц. Зорница Миткова въпросът не е единствено колко струва скринингът, а и каква би била цената за обществото, ако заболяванията останат неоткрити.

Кампанията се реализира с подкрепата на Министерството на здравеопазването и е организирана от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването в партньорство с Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, Българската асоциация по фармакоикономика и спонсори.