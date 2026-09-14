Кидс Експо Пловдив 2026 превърна „Братска могила“ в огромен детски свят

Хиляди деца и родители посетиха първото издание на мащабното семейно изложение в Пловдив

При изключително голям интерес премина първото издание на „КИДС ЕКСПО Пловдив 2026“. В продължение на три дни – от 11 до 13 септември – пространството около Мемориален комплекс „Братска могила“ се превърна в огромен детски свят, изпълнен с образование, спорт, технологии, култура, творчество, професионални демонстрации и незабравими преживявания.

Повече от 50 000 деца и възрастни посетиха изложението, което се проведе при напълно свободен вход с логистичната подкрепа на Община Пловдив и в партньорство с редица държавни институции, обществени организации и компании.

Сред най-големите атракции беше истинският медицински хеликоптер на „България Хели Мед Сървиз“, който предизвика огромен интерес сред посетителите. Децата имаха възможност да го разгледат отблизо, да се срещнат с неговия екип и да научат повече за работата на системата за спешна медицинска помощ по въздух и за хората, които ежедневно се борят за спасяването на човешки живот.

Силен интерес предизвикаха и демонстрациите на Българската армия, полицията, пожарната, спасителните и медицинските екипи. Посетителите видяха авиационна техника, катапултно кресло, парашутно-десантно оборудване, високопроходими и бронирани машини, специализирана техника,оборудване и демонстрации на специалните сили. За първи път, “малките” граждани на град Пловдив, имаха възможност в реално време да проследят как функционира и “Национална система 112”, подавайки реален сигнал и проследявайки целият процес на действие и реакция.

Децата имаха възможност не само да разглеждат, но и да разговарят с военни пилоти, командоси, полицаи, пожарникари, спасители и медици. По достъпен и вълнуващ начин те се запознаха с професии, свързани със смелостта, отговорността, дисциплината и спасяването на човешки живот.

Програмата на „КИДС ЕКСПО Пловдив 2026“ предложи десетки образователни, спортни, технологични, културни и творчески активности. Училища, академии, клубове, фондации, социални организации и компании представиха специално разработени занимания, демонстрации, игри и работилници за деца на възраст от 2 до 16 години.

В различните тематични зони малките посетители можеха да експериментират, да създават, да спортуват, да научават нови неща и да откриват своите интереси и таланти. Основната цел на изложението беше децата да бъдат активни участници, а не просто публика.

Особено важен за успеха на събитието беше приносът на всички институции и организации, които предоставиха техника, екипи, експерти и специално разработени демонстрации. Благодарение на тях децата имаха възможност да се докоснат непосредствено до реалния свят на авиацията, медицината, сигурността, науката, образованието, спорта и технологиите.

Организаторите изказват своята специална благодарност на Община Пловдив за оказаната подкрепа и логистично съдействие, както и на всички държавни институции, участници, изложители, партньори, медии, доброволци и членове на екипа, допринесли за успешното провеждане на изложението.

Благодарност заслужават и хилядите семейства, които посетиха „КИДС ЕКСПО Пловдив 2026“ и изпълниха пространството около „Братска могила“ с детски усмивки, любопитство и положителна енергия.

Широкото медийно отразяване на събитието и силният обществен интерес показаха, че Пловдив има нужда от мащабни, достъпни и съдържателни инициативи, насочени към децата и семействата.

Успехът на първото пловдивско издание дава увереност на организационния екип да продължи развитието на формата и да работи за превръщането на „КИДС ЕКСПО“ в очаквана ежегодна традиция за града.

„КИДС ЕКСПО България“ е част от международен формат с над 40-годишна история в Европа. Изложението обединява на едно място образование, култура, спорт, технологии, творчество, социални каузи и забавление, като предоставя на децата и техните семейства свободен достъп до разнообразни знания, активности и преживявания.

„КИДС ЕКСПО България“ благодари на Пловдив и неговите жители за топлото посрещане. До нови срещи, Пловдив!