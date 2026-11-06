Поставят паметник на Ана и Тодор Пулиеви в двора на ОУ „Елин Пелин“

Паметен знак ще бъде изграден в двора на ОУ „Елин Пелин“ в знак на признателност към благодетелите Тодор и Ана Пулиеви, дарили терена за построяването на училището. На 4 ноември, по повод Деня на народните будители, се проведе учредително събрание за създаване на инициативен комитет. Неговата цел е да съхрани паметта за делото на дарителския род Пулиеви, допринесъл за развитието на българското образование, култура и обществена дейност.

Пред препълнената зала с родители и учители директорът на училището и инициатор на идеята г-жа Татяна Вангелова представи историята на Пулиеви. През годините членовете на рода постигат забележителни успехи в областта на търговията и предприемачеството, като същевременно оказват активна подкрепа на образователни и социални каузи. Интересен момент е връзката им с благодетелите Евлоги и Христо Георгиеви и създаденото съвместно съдружие „Пулиеви – Георгиеви“, поставило основите на едни от най-големите дарителски капитали. Сред благотворителните каузи на Пулиеви са финансирането на ученически трапезарии за крайно бедни деца в Карлово, предоставянето на земи и имоти за обществени нужди, значителни парични завещания в подкрепа на български училища.

Тони Стойчева, кмет на район „Западен“, беше единодушно избрана за председател на инициативния комитет, а за заместник-председател – директорът на училището Татяна Вангелова. Двете ще внесат официално предложение до компетентните институции и ще организират кампания за изготвяне на проект и набиране на средства. За секретар беше избрана Йовка Енева -Танчовска.

„Поставянето на барелеф или паметник в двора на ОУ „Елин Пелин“ ще бъде едно своеобразно послание към поколенията. То ще напомня на учениците, че истинското богатство е висотата на човешкия дух, измерваща се не с натрупаните средства, а с доброто, което човек оставя след себе си за поколенията“, заяви Тони Стойчева и благодари за оказаната чест.

Според г-жа Вангелова с тази инициатива Пловдив прави още една крачка напред към съхраняването на своята история и отдаването на заслужено признание на хората, работили за общественото благо.

Инициативният комитет ще работи за обединяването на институции, граждани, организации и представители на бизнеса около кауза, която свързва историческата памет с възпитанието на младите хора. Първият, заявил своята подкрепа, е бизнесменът, общественик и меценат Микеле Санторели, известен и с приноса си за изграждането на паметници на изявени исторически личности.