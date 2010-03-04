Ескада побеля
8 хиляди салфетки затрупаха заведението, родиха нов коктейл
Култовият бар Ескада побеля миналата нощ. Точно 8 хиляди салфетки затрупаха заведението в първото тематично поп фолк парти в клуба. Специално за хавата бус докара цял палет от ценната купонджийска суровина. 12 танцьорки окупираха заведението още в 21ч. Мацките танцуваха около свръх скъпите фотьойли Гучи, върху баровете и чат-пат върху главата на някоя нощна птица. В опиянението си някои стигнаха дотам, че да използват салфетките като попивателна за питиетата си.
Първо топяха хартията в чашите, а после изстискваха напоената с огнена вода салфетка в устите си. Барманите веднага превключиха на бизнес вълна и решиха да създадат нов коктейл- софт пейпър скоч. Още по време на щурото парти бяха направени резервации за следващата подобна тематична вечер, която се предвижда за 13 март.
106 коментари
Как вариант, да
аромат Spirit of Kings Altair, https://spiritofkingaltair.ru/ сочетает в себе шикарные ноты, создавая неповторимый образ. Стильные акценты делают его отличным выбором для памятных моментов.
Бесподобный топик, мне нравится ))))
MurMur Voice to Text, Speech to Text Software СЂР°Р·РІРёРІР°РµС‚ СѓРЅРёРєР°Р»СЊРЅСѓСЋ РїР»Р°С‚С„РѕСЂРјСѓ РґР»СЏ РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ РіРѕР»РѕСЃР° РІ С‚РµРєСЃС‚. РЎ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ СЌС‚РѕР№ РЅРѕРІРёРЅРєРё РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»Рё СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ Р»РµРіРєРѕ РіРµРЅРµСЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊ С‚РµРєСЃС‚РѕРІС‹Рµ РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹ Р±РµР· РІР»РѕР¶РµРЅРёСЏ РІСЂРµРјРµРЅРё.
Какие слова… супер, отличная фраза
Playing at an online casino slot, https://www.monramos.com/sport/casino-yukon-gold-a-classic-online-casino-experience-reimagined-for-todays-players/ offers an exciting means of enjoy gaming. With vibrant graphics and engaging themes, gamers often find thrilling wins and rewards.
Inside An RP universe based on GTA V, https://meta-rp.com/, players create their own stories.
Participating in various scenarios, gamers
interact, forming bonds with others.
Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим.
фильмы rezka, смотреть сериалы онлайн бесплатно представляют неповторимый стиль к доступу к контенту. Разнообразие жанров удовлетворяет различным вкусам. Все найдет что-нибудь по душе.
Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить.
фильмы онлайн бесплатно, смотреть фильмы онлайн – Смотреть нашумевшие работы онлайн бесплатно — это удовольствие. В сети найдется множество ресурсов, где вы можете погрузиться в новинками, не тратя ни копейки.