Европейската нощ на музеите в Етнографския музей

Гайди под звездите в Нощта на музеите, кино на открито и пътуване към детството

Емблематичният двор на Куюмджиевата къща в Стария Пловдив ще оживее под звуците на гайди в рамките на Европейската нощ на музеите. Регионален етнографски музей – Пловдив ще посрещне посетители със специална програма и вход свободен на 23 май от 18:00 до 22:00 часа. Сред акцентите са кино под звездите, среща с историята на детската мода от началото на XX век и музикална кулминация с гайдарски изпълнения.

В 18:00 часа ще бъде открито новото издание на инициативата „Експонат на фокус“, подготвено специално за Нощта на музеите. Тази година вниманието е насочено към детски дрешки и вещи, постъпили във фонда на музея чрез дарение от семейството на Атанас Самоковлиев. Той е първият кмет на Пловдив след Освобождението и една от ключовите фигури в началото на модерното общинско управление на града.

Търговец и обществен деец, роден в Самоков през 1832 г., Самоковлиев е син на известния иконописец Димитър Зограф и брат на художника Станислав Доспевски.

Представените експонати разказват за бита и ежедневието на градските семейства в първите десетилетия на свободна България и поставят акцент върху дарителството като отговорност към бъдещите поколения. За публиката е подготвена и специална фотоизненада, която ще позволи пътуване към отминали епохи.

Гостите на РЕМ – Пловдив ще имат възможност да разгледат още изложбата със стари детски играчки „Искаш ли да поиграем“ – дело на музеите в Стрелча и Белово, както и авторската експозиция с графики на художничката Теодора Нанова, озаглавена „Докосване“.

Кулминацията на вечерта ще бъде в 21:00 часа, когато фасадата на Куюмджиевата къща ще се превърне в кино под звездите. Публиката ще може да гледа документалния филм „Българската гайда в ЮНЕСКО. Гайди и гайдарско свирене в България“, посветен на усилията и постигнатите резултати за вписването на българската гайда и гайдарското изкуство в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

След прожекцията посетителите ще имат възможност да се срещнат с част от екипа на филма и с представители на инициативния комитет по вписването. Финалът на Нощта на музеите ще поставят гайдарите от ансамбъл „Еподай“, които ще огласят Стария Пловдив.

С вход свободен между 18 и 22 часа в музейната нощ ще е и новата постоянна експозиция „Светът на ютията“, която си спечели приза „Музей на годината“. Специални оранжеви стъпки ще насочват посетителите на Куюмджиевата къща към къщата на Невена Атанасова, на ул. „Съборна“ № 20 , където се помещава сбирката от над 1200 ютии, дарени от художника Димитър Добрев.

Тази година страната ни отбелязва двадесет и второто издание на „Европейска нощ на музеите“, организирано от Френския институт в България в партньорство с Министерството на културата.

Инициативата стартира през 2005 г. като проява на Министерството на културата на Франция и през последните две десетилетия се утвърждава като едно от най-значимите културни събития в Европа. Основната цел е отварянето на музеите и галериите за публика в необичайно време и превръщането им в живи пространства за срещи, вдъхновение и културни преживявания чрез разнообразни и достъпни програми.

Акценти в програмата:

18:00 ч. – „Експонат на фокус“

Детска мода и вещи от началото на XX век

Дарение от семейството на Атанас Самоковлиев – първия кмет на Пловдив след Освобождението

Подготвили сме и специална фотоизненада!

През цялата вечер:

Изложбата „Искаш ли да поиграем“ с детски играчки от миналото

Графичната експозиция „Докосване“ на Теодора Нанова

21:00 ч. – Кино под звездите

На фасадата на Куюмджиевата къща ще бъде прожектиран документалният филм:

„Българската гайда в ЮНЕСКО. Гайди и гайдарско свирене в България“

Финалът е с гайдарите от ансамбъл „Еподай“, които ще огласят Стария Пловдив!