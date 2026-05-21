Как се движат цените на горивата в България?

Цените на горивата у нас продължават да се движат в различни посоки. През последната седмица най-масовият бензин е поскъпнал, докато дизелът и пропан-бутанът отбелязват лек спад, показват данни на платформата Fuelo.

Бензин А95 е достигнал средна цена от около 1,55 евро за литър, като увеличението за седем дни е близо 2 процента. Ръст се отчита и при бензин А98, който също продължава плавно да поскъпва.

За разлика от бензина, дизеловото гориво е поевтиняло с малко над 1 процент спрямо предходната седмица. Спад има и при пропан-бутана, чиято цена се понижава както на седмична, така и на месечна база.

При метана засега няма съществена промяна и стойността му остава близка до тази от миналата седмица.

Данните показват, че тенденциите на пазара остават нееднородни, като различните видове горива реагират по различен начин на международните цени и търсенето.