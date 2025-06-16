Безплатни прегледи за туберкулоза в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата цели ранно откриване на заболяването и повишаване на информираността по време на „Седмицата на отворените врати“ от 16 до 20 юни
Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 16 до 20 юни в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на инициативата „Седмица на отворените врати“. Основната цел е да се открият ранните, дори скрити форми на инфекцията, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на предаване. Кампанията също така цели да повиши информираността относно начините на заразяване, рисковите фактори, клиничното протичане, лечението и възможностите за превенция, като осигури достъп до здравни услуги за всички желаещи.
Въпреки напредъка на медицината, туберкулозата остава сериозно заболяване, но за щастие е лечима. Тя е водеща причина за смъртност сред хората с ХИВ и основен фактор за развитието на антимикробна резистентност. Затова ранното откриване е от решаващо значение за успеха на лечението.
Сред най-характерните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица – първоначално лека, но усилваща се с времето, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и дълготрайна, макар и ниска, температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. Специалистите напомнят, че не всички пациенти имат температура, а при около 15% от случаите болестта протича безсимптомно.
Най-ефективната превенция остава имунизацията и реимунизацията, които са задължителни съгласно Имунизационния календар на Република България. Поддържането на силен имунитет чрез пълноценно хранене, добри лични и обществени хигиенни навици, консумация на проверени хранителни продукти, както и отказ от тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол също са ключови за превенцията. При съмнение за симптоми или контакт със заразен човек, е важно да се потърси консултация със специалист-фтизиатър възможно най-рано.
Според данни на Световната здравна организация, глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 79 милиона живота от 2000 г. досега.
Прегледите ще се провеждат в периода 16-20 юни от 08:00 до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив.
501 коментари
http://santehommefrance.com/# Viagra generique pas cher
Matç öncəsi statistik blokda komanda forması, H2H və zədəlilər siyahısı toplanıb.
Yeni istifadəçilər üçün pulsuz fırlatmalar və sığortalı kupon kampaniyaları tez-tez verilir. Lokal ödənişlər və AZN balansı üçün pinco az bölməsinə keçin, limitsiz canlı mərc rahatdır. AZN balansı aydın görünür, tranzaksiya tarixi filtrə ilə rahat axtarılır. Turnirlər slotlarda aktivliyi artırır və real hədiyyələr verir.
Oyun qaydaları hər masada ayrıca açılır və suallara cavab verir. Aşağı internet sürətində də yüngül rejim avtomatik aktivləşir.
FAQ bölməsi ödənişlər, bonuslar və verifikasiya üzrə genişdir. Region qaydalarına uyğun lokal variantlar və hüquqi məlumat verilir. Reytinqlər və istifadəçi rəyləri ən faydalı bölmələri tapmağa imkan verir.
Доброго!
Хотите купить виртуальный номер телефона навсегда? Мы предоставляем постоянные виртуальные номера с широкими возможностями. Это надежный способ оставаться на связи в любой точке мира. Постоянный виртуальный номер для смс гарантирует удобство и простоту. Закажите свой виртуальный номер уже сегодня!
Полная информация по ссылке – купить белорусский номер телефона
постоянный виртуальный номер, купить виртуальный номер навсегда, купить номер телефона навсегда
купить постоянный виртуальный номер, купить номер телефона навсегда, купить постоянный виртуальный номер
Удачи и комфорта в общении!
Meilleur Viagra sans ordonnance 24h sildenafil 50 mg ou 100 mg posologie Viagra générique pas cher
Здравствуйте!
Вы можете виртуальный номер навсегда для регистрации в любых сервисах. виртуальный номер навсегда — это цифровая свобода и приватность. Сейчас самое время виртуальный номер навсегда без лишних документов. Наши клиенты рекомендуют виртуальный номер навсегда друзьям и коллегам. Современные технологии позволяют виртуальный номер навсегда за минуту.
Полная информация по ссылке – купить белорусский номер для смс
купить виртуальный номер, виртуальный номер, купить виртуальный номер телефона навсегда
постоянный виртуальный номер для смс, купить виртуальный номер для смс навсегда, постоянный виртуальный номер
Удачи и комфорта в общении!
Sildenafil Wirkung und Dosierung: Medi Vertraut – Medi Vertraut
Sildenafil 100 mg bestellen: Medi Vertraut – Medi Vertraut
https://santehommefrance.shop/# SanteHommeFrance
Sildenafil side effects and safe dosage: Sildenafil side effects and safe dosage – difference between Viagra and generic Sildenafil
https://medivertraut.shop/# Sildenafil ohne Rezept