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Музеят на авиацията отваря кабините на Ми-24 и МиГ-21 за посетители

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:19ч, вторник, 13 октомври, 2026
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Музеят на авиацията, филиал на Националния военноисторически музей, ще отбележи Деня на авиацията и Военновъздушните сили на 16 октомври с тематична програма. Посетителите ще могат да се включат в различни активности между 9:00 и 16:30 часа, като те са включени в цената на входния билет.

Сред акцентите е възможността да се надникне в кабините на хеликоптера Ми-24 и изтребителя МиГ-21. Предвидена е и демонстрация на работата на двигателя АШ-62ИР, използван в самолета Ан-2.

За най-малките гости е подготвена образователната игра „Летец – откривател“, която ще ги насърчи да търсят интересни подробности от конструкцията на самолетите и вертолетите във външната експозиция.

Програма:

9:00-12:30: Влез в кабината на хеликоптер Ми-24
10:00-11:00: Игра „Летец-откривател“
11:00-14:00: Демонстрация на работата на двигател АШ-62
12:00-13:00: Игра „Летец-откривател“
13:30-16:30 Влез в кабината на изтребител МиГ-21
14:00-15:00: Игра „Летец-откривател“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:19ч, вторник, 13 октомври, 2026
0 122 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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