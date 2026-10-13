Музеят на авиацията отваря кабините на Ми-24 и МиГ-21 за посетители

Музеят на авиацията, филиал на Националния военноисторически музей, ще отбележи Деня на авиацията и Военновъздушните сили на 16 октомври с тематична програма. Посетителите ще могат да се включат в различни активности между 9:00 и 16:30 часа, като те са включени в цената на входния билет.

Сред акцентите е възможността да се надникне в кабините на хеликоптера Ми-24 и изтребителя МиГ-21. Предвидена е и демонстрация на работата на двигателя АШ-62ИР, използван в самолета Ан-2.

За най-малките гости е подготвена образователната игра „Летец – откривател“, която ще ги насърчи да търсят интересни подробности от конструкцията на самолетите и вертолетите във външната експозиция.

Програма:

9:00-12:30: Влез в кабината на хеликоптер Ми-24

10:00-11:00: Игра „Летец-откривател“

11:00-14:00: Демонстрация на работата на двигател АШ-62

12:00-13:00: Игра „Летец-откривател“

13:30-16:30 Влез в кабината на изтребител МиГ-21

14:00-15:00: Игра „Летец-откривател“