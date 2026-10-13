„Кариерен навигатор“ среща студенти с работодатели в Пловдив

Студенти, млади специалисти и представители на водещи компании ще се срещнат на 15 октомври в Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив. Третото издание на „Кариерен навигатор“ започва в 10:00 часа и цели да свърже академичното образование с реалните потребности на бизнеса.

Участниците ще могат да разговарят директно с работодатели и да се запознаят с възможностите за стажове, практически обучения и професионална реализация. Програмата включва още нетуъркинг и дегустация на иновативни продукти, разработени в университета.

Инициативата ще се проведе паралелно с XIX Национална младежка научно-техническа конференция с международно участие „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи“. Форумът ще събере в Пловдив ученици и бъдещи кандидат-студенти от цялата страна.