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„Кариерен навигатор“ среща студенти с работодатели в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:15ч, вторник, 13 октомври, 2026
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Студенти, млади специалисти и представители на водещи компании ще се срещнат на 15 октомври в Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив. Третото издание на „Кариерен навигатор“ започва в 10:00 часа и цели да свърже академичното образование с реалните потребности на бизнеса.

Участниците ще могат да разговарят директно с работодатели и да се запознаят с възможностите за стажове, практически обучения и професионална реализация. Програмата включва още нетуъркинг и дегустация на иновативни продукти, разработени в университета.

Инициативата ще се проведе паралелно с XIX Национална младежка научно-техническа конференция с международно участие „Иновации в хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи“. Форумът ще събере в Пловдив ученици и бъдещи кандидат-студенти от цялата страна.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:15ч, вторник, 13 октомври, 2026
0 121 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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