Катастрофа край Царацово затруднява движението по Голямоконарско шосе

Тежка катастрофа затруднява движението в района на транспортния възел край село Царацово на Голямоконарско шосе, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен около 6:00 часа. По първоначална информация са се сблъскали влекач с ремарке и микробус.

Наложила се е намесата на екип на пожарната, който е извадил водача на микробуса от смачканото превозно средство. Пострадалият е транспортиран в болница, като към момента се очакват резултатите от медицинските прегледи.

На място полицейски екипи регулират движението, но от „Пътна полиция“ призовават шофьорите, ако имат възможност, да използват алтернативни маршрути до нормализиране на трафика.

Инцидентът е поредният тежък пътен случай в региона през последните дни. Само преди седмица друга ранносутрешна катастрофа временно затвори пътя Пловдив – Карлово в района на село Иван Вазово.

Снимка: Иван Стоянов/Facebook