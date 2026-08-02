Скандално некачествена топлоизолация възмути пловдивчани

Видимо некачествена топлоизолация на блок на булевард „Източен“ възмути пловдивчани. Изпълнението, окачествено като скандално некадърно, от коментиращи, вади очите с неравностите и кривините по топлоизолацията на блока. Става въпрос за блок с входове с номера 12, 14, 16 и 18 – срещу бившата Бирена фабрика „Каменица“.

Санирането е извършено с европейско финансиране по ПВУ, както гордо гласи табела, поставена на фасадата. Обектът е извършен от строителна фирма от Гоце Делчев, а строителният надзор е от софийска компания. Фасадата е с видими неравности и дефекти, множество кръпки, а при изпълнението са повредени и много здрави елементи на частните апартаменти, като комарниците на прозорците, които не са възстановени или подменени, пише в сигнал в социалните мрежи пловдивчанин.

В сигнали до общината гражданите са получили уверение, че дефектите ще бъдат отстранени, но работа в посоката няма, а отговорът е бил единствено, че „няма да има проблем с надзора“, коментира авторът на един от сигналите. Пловдивчани искат независима проверка на качеството, а всички дефекти да бъдат отстранени за сметка на изпълнителите.

снимки: Фейсбук/Ivaylo Bogdanov