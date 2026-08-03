3 август е Световният ден на динята – плодът, който всъщност е зеленчук

Освежаващият летен символ съдържа 92% вода, има над 1200 разновидности и дори си има собствен световен празник



Лятото трудно може да бъде истинско без парче добре охладена диня. Неслучайно на 3 август по света се отбелязва Световният ден на динята – неофициален празник, посветен на един от най-обичаните сезонни вкусове.

Динята е не само сладка и освежаваща, но и изключително полезна в горещите дни. Около 92% от съдържанието ѝ е вода, което я превръща в естествен начин за хидратация през лятото.

Макар повечето хора да я определят като плод, от ботаническа гледна точка динята е зеленчук. Тя принадлежи към семейство Тиквови и е близка роднина на тиквата, краставицата и пъпеша.

По света се отглеждат над 1200 сорта диня в повече от 96 държави, а празникът ѝ е особено популярен в Съединените щати. Там денят се отбелязва със състезания по надяждане, игри и впечатляващи демонстрации по художествено изрязване на динени кори.

Освежаваща идея за жегите

При температури над 35 градуса, каквито се очакват и в Пловдив в началото на седмицата, динята може да се превърне и в основата на бърз летен коктейл.

За едно динено мохито са необходими:

150 г пасирана диня;

сокът на половин лайм;

6–8 листа прясна мента;

50 мл бял ром (или без него за безалкохолен вариант);

газирана вода и лед.

Лаймът и ментата се намачкват леко на дъното на чашата, добавят се пасираната диня, ромът и ледът, а накрая напитката се долива с газирана вода.

Независимо дали ще я хапнете охладена или ще я превърнете в свеж коктейл, 3 август е добър повод да си припомните защо динята е безспорният символ на лятото.