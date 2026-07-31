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Боклук вместо гледка: Кошчетата на Небет тепе преливат

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:17ч, петък, 31 юли, 2026
0 125 Преди по-малко от минута

Вече няколко дни кошчетата за отпадъци на Небет тепе са препълнени. Посетителите очевидно се опитват да изхвърлят боклуците си на определените за това места, но след като контейнерите са пълни, отпадъците се трупат около тях. Липсата на своевременно почистване загрозява едно от най-посещаваните места в Пловдив както от местни жители, така и от туристи.

Преливащите кошчета посрещат посетителите още при последните къщи и ги съпровождат чак до върха, където красивата гледка е гарнирана с пластмасови бутилки, кофички от сладолед и найлонови отпадъци.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:17ч, петък, 31 юли, 2026
0 125 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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