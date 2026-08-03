Ако предложението бъде прието, всички ученици с адресна регистрация в Пловдив ще получават безплатни шестмесечни карти

Безплатното пътуване на учениците с градския транспорт в Пловдив влиза за окончателно гласуване на заседанието на Общинския съвет в понеделник, 3 август. Местният парламент трябва да реши дали да приеме предложението за промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт, внесено от кмета Костадин Димитров.

Промените предвиждат право на безплатен обществен транспорт да имат всички ученици с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив, които се обучават в училища на територията на общината, вписани в Регистъра на Министерството на образованието и науката.

Предвижда се безплатните карти да бъдат персонализирани и да се издават със срок на валидност от шест месеца. За издаването им ще са необходими документ за самоличност за удостоверяване на адресната регистрация и служебна бележка от съответното училище, че ученикът е записан за текущата учебна година.

Според мотивите към предложението промените имат за цел да приведат общинската наредба в съответствие с действащата нормативна уредба и да разширят кръга на пътниците, които могат да ползват безплатен градски транспорт. Освен това се очаква мярката да облекчи семейните бюджети и да насърчи използването на обществения транспорт от учениците.

Предложението вече беше обсъдено в постоянните комисии към Общинския съвет и предстои окончателното решение да бъде взето на редовното заседание на местния парламент в понеделник. Ако съветниците го одобрят, новите правила ще влязат в сила след приемането им и обнародването на измененията в наредбата.