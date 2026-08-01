Десетки мотори от култовата марка Веспа се събраха на специално събитие в Пловдив под името BulVespa. Шествието през центъра на града бе предшествано от събирането им в Капана.

Фенове на марката от цялата страна се бяха събрали близо до Широкото в Капана на улица „Йоаким Груев“. Минувачи се наслаждаваха на елегантните возила, а на място имаше всякакви модели Веспа – от класически ретро линии, до съвременни електрички. В събитието участваха членове и приятели на Веспа клубовете от България и чужбина.