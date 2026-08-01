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Ретро и модерни мотори Веспа се събраха на шествие в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:17ч, събота, 1 август, 2026
0 158 Преди по-малко от минута

Десетки мотори от култовата марка Веспа се събраха на специално събитие в Пловдив под името BulVespa. Шествието през центъра на града бе предшествано от събирането им в Капана.

Фенове на марката от цялата страна се бяха събрали близо до Широкото в Капана на улица „Йоаким Груев“. Минувачи се наслаждаваха на елегантните возила, а на място имаше всякакви модели Веспа – от класически ретро линии, до съвременни електрички. В събитието участваха членове и приятели на Веспа клубовете от България и чужбина.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:17ч, събота, 1 август, 2026
0 158 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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