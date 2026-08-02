С тържествена церемония пред паметника на българите от Източна и Западна Тракия и Беломорска Македония в район „Южен“ Пловдив отбеляза 123-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.

Присъстващите отдадоха почит на хилядите българи от Македония и Одринска Тракия, които през 1903 година поставят свободата на отечеството над собствения си живот и се превръщат в символ на саможертвата, националното достойнство и несломимия български дух.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов, заместник-председателите на Общински съвет – Пловдив Стефан Послийски и Борислав Инчев, общинският съветник Славчо Атанасов, заместник-областният управител Рангел Матански, подполковник Илиян Илиев, командир на щабен батальон на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), заместник-кметът на район „Централен“ Мария Колева и други. Водещ на церемонията бе Златко Павлов.

Тържествено слово произнесе доц. д-р Милен Михов – председател на Македонския научен институт и преподавател по нова българска история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В речта си той подчерта историческото значение на Илинденско-Преображенското въстание и неговото място в националноосвободителните борби на българите.

В церемонията участваха Военният духов оркестър, представително формирование и почетен караул от Съвместното командване на специалните операции, членове на Комитет „Родолюбие“, Национално дружество „Традиция“, представители на институции, обществени и патриотични организации и десетки граждани.

Пред паметника бяха положени венци и цветя в знак на признателност към героите на въстанието. С едноминутно мълчание присъстващите сведоха глави в памет на загиналите за свободата на България.

Честването е част от Културния календар на Община Пловдив.