Ограничават достъпа до Гребната заради Световното по гребане

Достъпът до Гребната база в Пловдив ще бъде ограничен в периода от 3 до 9 август заради провеждането на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години.

Това става ясно от информационни табели, поставени на входовете към спортния комплекс. В тях се посочва, че ограничението важи за жителите и гостите на Пловдив през целия период на шампионата.

От Община Пловдив и Организационния комитет се извиняват за причиненото неудобство и призовават гражданите да проявят разбиране, докато градът е домакин на едно от най-престижните международни състезания по гребане за подрастващи.