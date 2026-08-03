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Ограничават достъпа до Гребната заради Световното по гребане

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:12ч, понеделник, 3 август, 2026
0 138 Преди по-малко от минута

Достъпът до Гребната база в Пловдив ще бъде ограничен в периода от 3 до 9 август заради провеждането на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години.

Това става ясно от информационни табели, поставени на входовете към спортния комплекс. В тях се посочва, че ограничението важи за жителите и гостите на Пловдив през целия период на шампионата.

От Община Пловдив и Организационния комитет се извиняват за причиненото неудобство и призовават гражданите да проявят разбиране, докато градът е домакин на едно от най-престижните международни състезания по гребане за подрастващи.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:12ч, понеделник, 3 август, 2026
0 138 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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