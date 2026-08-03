Тазгодишният юли е най-хладният и валежен от 2019 г. насам

Изминалият юли е бил най-хладният и валежен след 2019 година и се нарежда сред най-прохладните месеци юли за последните 20 години. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

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През месеца над страната преминаха няколко студени атмосферни фронта, които донесоха проливни дъждове, градушки, локални наводнения и гръмотевични бури. На 24 юли по най-високите части на Рила и Пирин дори преваля сняг и се образува тънка снежна покривка.

Най-високата температура през юли е измерена на 20 юли – 39,3 градуса, а най-ниската е минус 2,6 градуса на връх Мусала.

След по-прохладния юли обаче август започва с типично летни горещини. За първите дни на месеца НИМХ вече издаде предупреждения за високи температури в редица области на страната.