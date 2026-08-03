Времето в Пловдив на 3 август 2026 г.

Жълт код за потенциално опасно време в региона! Ще бъде горещо с максимални температури 35°-37° С, предупреждават от НИМХ на БАН

Важи за общините: Хисаря, Калояново, Асеновград, Садово, Съединетие и Раковски

Новата седмица започва със слънчево и горещо време. За 3 август Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно време за шест общини в Пловдивска област заради очакваните високи температури.

Предупреждението е в сила за общините Хисаря, Калояново, Асеновград, Садово, Съединение и Раковски, където максималните температури ще достигнат 35–37 градуса.

В Пловдив денят също ще бъде слънчев и горещ, макар градът да не попада в зоната с предупреждение. Очаква се слаб до умерен североизточен вятър, а максималната температура да достигне около 36 градуса.

Слънцето ще изгрее в 6:20 часа, а ще залезе в 20:45 часа, като продължителността на деня ще бъде 14 часа и 25 минути.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за август и без съществена промяна през деня.

Снимка: Тони Иванов/ Жега в центъра на Пловдив