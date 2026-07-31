Какво да правим в Пловдив (31.07– 06.08)

Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО

Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни

от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на

кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е

сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.

През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.

Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.

31 юли

Plovdiv Jazz Fest: Концерт на Ян Гарбарек и неговата група

Норвежкия саксофонист Ян Гарбарек създава бандата си през 1979 г., а днес в нея участват индийският перкусионист Трилок Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус и бразилският басист Юри Даниел.

С над 50-годишна кариера, Гарбарек е определян като артист, който задава стила на европейския джаз. Музиката му е лирична, вокална, медитативна и скандинавска. Вдъхновен от Джон Колтрейн, той започва да свири още като тийнейджър и работи с композитора Джордж Ръсел. През 1969 г. подписва договор с лейбъла ECM.

Контрастът между песенните и поетични елементи, простотата и интензивността на свободните импровизации определят уникалното звучене на Гарбарек. В кариерата си той издава над 30 албума заедно с международни звезди като Кийт Джарет, Чарли Хейдън, Бобо Стенсон, Терие Рипдал и други.

Ян Гарбарек – саксофон

Трилок Гурту – барабани и перкусии

Рейнер Брюнингхаус – пиано

Юри Даниел – бас

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Дегустация в Пловдив: Класика и изненади от Германия

Достолепен и благороден, сортът заема близо четвърт от германските лозя, превръщайки страната в най-големия производител на вина от ризлинг в света.

Закономерно многоликият сорт ще играе важна роля в нашата дегустация, с класически представители на различни стилове от Мозел и Райнхесен в лицето на вино реномираните изби Ансгар Клюсерат и Вайнгут Витман. Но освен властелинът на германските лозя, ще ти представим и разкрием и други „изненади“, с които родината на Гьоте и Айнщайн може да се похвали.

Запази още днес своя билет за тази задължителна за всеки винооткривател дегустация, за да се увериш, че ризлинг е един от най-великолепните сортове и да се изненадаш колко още може да предложи Германия.

ВИНЕН ЛИСТ

2024 Rose, Rheinhessen, Weingut Wittmann

2024 Spätburgunder, Rheinhessen, Weingut Wittmann

2023 Weissburgunder, Mosel, Ansgar Clüsserath

202x Grauburgunder, Rheinhessen, Weingut Wittmann

2022 Westhofener Riesling, Weingut Wittmann

2023 Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese, Mosel, Ansgar Clüsserath

Seewines Plovdiv

19:30 часа

Петъчна паста пене@Контрабас

В петък ви каним на кулинарното изкушение на четирите „П“-та или по-ясно речено:

Заповядайте на Петъчна Прясна Паста Пене в двора на бара под староградскоТо небе.

Традиционният петъчен лайф и традиционните ни джаз кюфтета ще бъдат заменени от вкусната домашно еко и био паста на майстор Бойчо Балабански.

Рецептата обаче ще бъде типично контрабаска с елементи на импровизация и приготвено с любов от шеф Велина П.

В менюто ще видите:

1. Салата на кръгчета- печен патладжан, розов домат, биволска моцарела, песто с босилек и листенца босилек

2. Прясната паста на Бойчо с крехко пилешко филе в масълце и чесън, тиквички, моркови и синьо сирене

3. Питиета, лимонади, вино, бира и салтанати

Бар Контрабас

19:00 часа

ATOLUKA BLUES CARTEL

Дами и господа, посрещнете Атолука Блус Картел – банда от града под тепетата, която определено ще намери място в Енциклопедията на Блуса. Стъпят ли на сцената, веднага започва да ухае на класен Блус, който стига до всяка част на тялото и те кара да настръхнеш от кеф. Атолука Блус Картел, които са сред най-желаните за участия в цяла България заради своята класа и уникалност, представиха авторски парчета и кавъри.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Вижте останалите дни вижте в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.