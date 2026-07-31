След доклада на ЕК: Младежкият сектор също настоява за промени в Младежкия център в Пловдив

Представители на организации, работили с центъра през годините, определят констатациите като натрупван с години проблем. Общината все още не е излязла с официална позиция

Публикуваният мониторингов доклад на Съвета на Европа за Младежкия център в Пловдив предизвика първи реакции и извън институциите. Представители на неправителствени организации, които през годините са работили с центъра и са участвали в проверката по покана на Министерството на образованието и науката, смятат, че констатациите не са изненадващи.

Съветът на Европа замрази Знака за качество на Младежкия център в Пловдив

По думите им докладът не описва единичен конфликт или временен управленски проблем, а очертава натрупани с години дефицити в управлението, организацията на работа и отношенията с младежкия сектор.

Според тях най-сериозният извод е, че Младежкият център постепенно е започнал да губи своята основна идентичност като място за младежка работа и неформално образование. Добрата материална база не е поставена под съмнение, но европейските експерти ясно разграничават инфраструктурата от качеството на младежката работа.

Представители на сектора обръщат внимание и на друг извод в доклада – необходимостта от възстановяване на доверието между ръководството на центъра, младежките организации и самите млади хора. Според тях именно липсата на устойчиво партньорство през последните години е една от причините да се стигне до сегашната ситуация.

Те определят временното спиране на Знака за качество не като наказание, а като възможност за реформа, ако препоръките на Съвета на Европа бъдат изпълнени в пълен обем.

Представители на младежкия сектор твърдят още, че част от проблемите, описани днес в доклада на Съвета на Европа, са били поставяни пред общинската администрация още преди проверката.

Неправителствени организации се обединяват около мнението, че Община Пловдив е наясно, че ЕК не е санкциониращ орган и центъра може да съществува и без знак за качество. Изхождайки от настоящото положение, те изразяват опасения, че въпреки одитния доклад може да не бъдат предприети никакви действия от страна на управляващите.

Общината все още без официален коментар

Към момента Община Пловдив не е представила официална позиция по мониторинговия доклад.

„Под тепето“ потърси за коментар ресорния заместник-кмет по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, но до публикуването на материала той не беше открит.

Редакцията изпрати и официални въпроси до пресцентъра на Община Пловдив с искане за позиция на общинската администрация и на директора на Младежкия център относно констатациите в доклада, препоръките на Съвета на Европа и предстоящите действия за изпълнението им.

До публикуването на материала отговор не е получен.

При получаване на официална позиция „Под тепето“ ще я публикува в пълен обем.