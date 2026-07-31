Четвърт милион лева в коша… или колко ни струваше „Екобус“ досега

Четвърт милион лева в кошчето за боклук. Точно толкова пари на данъкоплатеца бяха похарчени за издръжката на общинското дружество „Екобус“, като към момента ефектът от този мащабен публичен харч е една голяма и кръгла 0. Само за миналата година злополучното предприятие е струвало на пловдивчани 62 000 лева, основно за заплати на управителя му, който по същество е директор на водопад- не знае какво управлява, но в същото време тази работа му се е сторила прекалено тежка, тъй като вчера подаде оставка.

Ако тези натрупани към момента като дефицит 250 хиляди лева бяха изхарчени за закупуване на електрически автобуси, за каквото дефакто бе създадено това предприятие още в началото на мандата на Здравко Димитров, то общината вече отдавна щеше да разполага с далеч по-голям подвижен състав от прословутите 20 електробуса, за които градската власт се бори със зъби и нокти да вземе с европейски средства. Към този момент „Екобус“ не притежава абсолютно нищо, освен празни сметки и дългосрочни загуби.

Точно това ще бъде коментирано на сесията на местния парламент в началото на следващата седмица, където ще се разглежда отчета на дружеството за годината, ще бъде освободен досегашният временен управител Николай Стоев и ще бъде избран следващият „директор на водопад“. От документите по отчета става ясно, че миналата година от бюджета на дружеството 32 хиляди лева за изхарчени за заплати и осигуровки, 6 хиляди лева за външни услуги и още толкова за лихви. 17 000 лева пък са стрували данък сградите и другите такси, които се е наложила да плата неработещата дефакто общинска фирма.