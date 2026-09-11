Какво да правим в Пловдив (11.09– 17.09)

11 септември

Балканиада по гребане – Пловдив 2026

Пловдив ще бъде домакин на Балканското първенство по гребане, което ще събере състезатели от балканските страни. Надпреварата ще се проведе на Гребния канал и ще предложи три дни на спортни емоции и атрактивни състезания по гребане.

Гребна база

11.09 – 13.09.2026

Kids Expo Plovdiv

Kids Expo Bulgaria е международна платформа с над 40-годишна история в Европа, която обединява институции, бизнеси и обществени организации в името на едно общо преживяване за децата и техните семейства.

Основната мисия на събитието е да насърчи децата да оставят екраните настрана и да откриват света чрез реални срещи, нови знания, творчество и активно участие. В рамките на тридневния фестивал малките посетители ще могат да се срещнат отблизо с различни професии, спортове, науки, технологии и традиционни занаяти.

Героите от ежедневието: Посетителите ще се докоснат до света на хората, които се грижат за сигурността и безопасността ни. Министерството на отбраната ще представи военна техника, а Министерството на вътрешните работи ще организира демонстрации с обучени кучета, конна полиция, специализирани машини и роботи за обезвреждане. Ще има и интерактивни зони, посветени на превенцията и безопасността, с участието на Национална система 112, Българския Червен кръст и Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Спорт и активен живот: Срещи със спортни легенди, открити тренировки и възможност за първи стъпки в различни спортове ще насърчат децата да бъдат активни и да открият своето любимо занимание.

Образование и култура: Фестивалът ще представи училища, академии и образователни платформи, както и възможности за запознаване с роботиката, технологиите и традиционните български занаяти.

Семеен лайфстайл и забавления: Зони за игри, иновации, технологии и разнообразни активности ще предложат забавление за деца и родители и ще превърнат посещението в незабравимо семейно преживяване.

Kids Expo Bulgaria е място, където децата не просто наблюдават, а участват, експериментират, учат и откриват света – лице в лице.

Мемориален комплекс „Братска могила“

11.09 – 13.09.2026

Политическо сатирично кабаре – В името на народа!

На една сцена се събират близо 60 изпълнители – любимите актьори от звездната трупа на Сатиричния театър и единственият по рода си бенд от свирещи и пеещи артисти и вокали ще обединят музика на живо, танци, ярки образи и безпощадно забавни скечове, вдъхновени от най-злободневните теми на деня!

Летен театър

20:00 часа

Beerland 2026 – крафт бирен фестивал

Наближава дългоочакваният Beerland 2026 – три дни, посветени на крафт бирата, рок музиката на живо, вкусната храна и айляка под дърветата в парк „Лаута“.

На сцената тази година ще се представят Cool Den, Coven 5, Черно фередже, Тангра, Атолука Блус Кател и Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд.

През деня в събота и неделя посетителите могат да се включат в разнообразни активности – рисуване на открито, спортни занимания и бокс тренировки, различни и активности. За най-малките са предвидени занимания и забавления със Занимателна математика.

Гостите на фестивала ще могат да се насладят и на вкусна храна на скара и разнообразие от крафт бира.

Beerland 2026 предлага три дни рок музика на живо, крафт бира, вкусна храна и забавления за цялото семейство в парк „Лаута“.

Парк Лаута

11.09 – 13.09.2026

Нощ на Ангелите

Благотворителният фестивал „Нощ на Ангелите“ се завръща за четвърти път в Пловдив през 2026 г. с още по-впечатляващ мащаб.

Гостите на фестивала ще могат да се насладят на богата програма с музика, театър и развлечения през целия ден и вечерта. На сцената ще се качат обичани български изпълнители и артисти като Орлин Горанов, Димитър Рачков, Графа, Молец, Керана и космонавтите и много други. Наред с концертите, посетителите ще имат възможност да разгледат традиционния благотворителен арт и занаятчийски базар, да опитат вкусна храна в специално обособената зона за хранене „Нощ на ангелите“, както и да се включат в спортни турнири, активности и работилници за малки и големи.

„Нощ на Ангелите“ е не просто фестивал, а събитие, което доказва, че доброто съществува и се умножава, когато сме заедно.

Гребна база

11.09 – 13.09.2026

Coca-Cola The Voice ТУРНЕТО

На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice ТУРНЕТО ще се качат Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino, FYRE и I.N.I.

За да е HYPE още от самото начало. Remi Toin, Theo и Nasi Svej ще дадат ударен старт и топ настроение! Ник Николаев ще допълни магията на музиката с барабани

Площад Централен

16:00 часа

Албион

Младежки театър „Николай Бинев“ – София

Голяма сцена

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Нирвана

Камерна сцена

Драматичен театър Пловдив

19:30 часа

Салса в парка с Илиан Божанов

Една пловдивска вечер, музика, приятели, свежи коктейли, бар и малко повече кубинско настроение.

Ще се съберем в градинката пред ЕВН, ще пуснем музиката и просто ще танцуваме. Без програма, без официалности, без вход.

Ако обичаш салсата — идвай.

Ако тепърва прохождаш — идвай.

А ако просто ти се иска да прекараш една хубава вечер с музика и танци — пак си добре дошъл.

Дондукова градина

20:00 часа

Ставински и Кърпаров@Контрабас

Септември ни радва с топло време, в което дворната сцена на бар Контрабас е едно добро място за разпускане под открито небе в компанията на още по-добра музика.

В петък ще ви срещнем с дуета „Ставински – Кърпаров“ в лицето на двама виртуозни инструменталисти, които са и композитори и аранжьори на своята музика.

Програмата, която са ни подготвили за петъчния си джаз лайф в двора на бар Контрабас е симбиоза между съвременен джаз с жизнеността, ритъма и орнаментиката на българската народна музика.

Ще видите и чуете как Даниел и Владимир владеят своите инструменти толкова майсторски, че често създават усещането за публиката, че свири цял симфоничен оркестър пред нея.

Даниел Ставински – пиано

Владимир Кърпаров – саксофон

Бар Контрабас

21:00 часа

PUNK’S NOT DEAD in PLOVDIV

На 11 септември пънкът, ска, регето и балканският рок, се събират под земята в Пловдив.

THE POMORIANS идват в Under City в годината на голямото си завръщане на сцена.

След дългата пауза бандата на Янко Бръснаря отново е в движение, при това не за да живее от старите си песни. През 2026 г. The Pomorians се завърнаха с нова музика, първо с „Хамелеон“, а след него и с още по-суровото „В помията до шия“.

Към тях се присъединяват НЕЩО ЦВЕТНО.

И трудно бихме избрали по-подходяща група за тази вечер.

Пловдивската пънк/ска банда е на сцена от 2010 г. Насам Нещо Цветно минаха през клубове, турнета и фестивални сцени, свириха редом до имена като Marky Ramone’s Blitzkrieg, Bad Manners, Kultur Shock и Pekinška Patka, а това лято ги видяхме и на сцената на Hills of Rock 2026.

Тяхната рецепта не се е променила особено през годините: китари, духова секция, здрав пънк , ска и достатъчно енергия, за да направят стоенето пред сцената на педя от земята.

Две банди. Два характера. Една сцена.

От едната страна морският етно-реге-пънк хаос на The Pomorians.

От другата пловдивската ска-пънк енергия на Нещо Цветно.

UNDER CITY

21:00 часа

12 септември

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Фестивал С деца на тепе 2026

С деца на тепе 2026: ТЕПЕТО СПОРТУВА — ИГРАЕМ, ТИЧАМЕ, ЧЕТЕМ И РАСТЕМ!

Готови ли сте за най-голямото и шумно семейно приключение в Пловдив?

Фестивалът „С деца на тепе“ се завръща, за да докаже на децата колко вълнуващ е светът извън екраните!

Еднодневно събитие за деца от 3 до 16 години, изпълнено с активни игри, спортни предизвикателства и любов към книгите.

Тази година залагаме на движението, знанието и развитието на зелените градски пространства!

Четирите тематични зони на фестивала:

Спорт и здраве – спортни клубове, активни игри и много тонус.

Образование и култура – езикови центрове, школи, изкуства и творчество.

Зелен град – екологични каузи, рециклиране и устойчиви продукти.

Вкусно тепе – кулинарни изкушения, сладкиши и освежаващи напитки.

Хълм Бунарджика

10:00 часа

Re:Bazaar | Мисия: Зелени навици. По-чист въздух

Как ежедневните ни навици са свързани със средата, в която живеем? И кои малки промени можем да направим още днес?

На 12 септември Re:Bazaar се завръща в парк „Белите брези“ с нова мисия – да говорим за зелените навици по разбираем и практичен начин и да покажем как по-осъзнатите избори могат да станат част от ежедневието ни.

В рамките на един ден паркът ще се превърне в място за срещи, игри, творчество и полезни идеи за цялото семейство.

Ще можете да произведете електричество със собствените си сили на велогенератора и да разберете колко енергия всъщност използваме всеки ден. Ще играем Re:Quiz, в който знанията за устойчив начин на живот спасяват книги от рециклиране и ги превръщат в награди.

Ще срещнете местни устойчиви бизнеси, ще има творчески работилници за деца, образователни игри и практически идеи за повторна употреба, пестене на ресурси и по-осъзнато потребление.

Парк Бели брези

10:00 часа

Грамофонът

В този автобиографичен концерт-спектакъл зрителите ще бъдат заловени от интимната атмосфера и емоционалната сила на разказите от живота на самия актьор. Виктор Калев споделя с публиката своите преживявания, трудностите, надеждите и радостите, като на фона на популярни български песни създава истинско театрално шоу. Зрителите ще бъдат отнесени на пътешествие във времето, където ще се срещнат с моменти, които са оформили актьорската кариера и личността на Виктор Калев. „Грамофонът“ е история за мечтите, упоритостта и сбъднатите надежди, които са вдъхновение за всеки, който си поставя цели и се стреми към тях. Този спектакъл е възможността да бъдете част от вълнуващото пътешествие на един голям български артист. Присъствието в „Грамофонът“ е не само преживяване, но и почит към Виктор Калев и неговото изкуство. Не пропускайте тази неповторима възможност, купете своите билети сега и се потопете в света на Виктор Калев и неговите вълнуващи разкази и изпълнения.

Античен театър

20:00 часа

Евридика

Театър „Българска армия“ – София

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Уроци

Театър „София“ – София

Камерна сцена

Драматичен театър Пловдив

19:30 часа

Kottarashky & Sando @ Малките конюшни

Kottarashky & Sando се завръщат в Стария град на Пловдив тази есен с неповторимия си звук.

В най-новият им проект Kottarashky и Сандо интерпретират някои от най-популярните си песни в танцувален и клубен микс. Мултиинструменталиста Сандо Сандов (акордеон и тромпет), известен както от групата Kottarashky & The Rain Dogs, така и от легендарната Wickeda и неотразимия със своя стил Kottarashky ще ни вдигнат на крака и ще ни понесат в невъобразим танц.

Дуото се формира за ексклузивно участие на фестивала Beglika преди три години, където предизвиква сензация, което подтиква двамата да продължат да свирят в този формат. За краткото си съществуване Kottarashky Sando имат няколко десетки участия в почти всяко кътче на страната, както и в Румъния, Македония, Албания и Германия.

Двамата в момента работят върху свой собствен ексклузивен материал, като все повече оформят характерния си стил – клубни ритми и модерен саунд, гарнирани с живи импровизации в най-добрите традиции на етно музиката.

Малките конюшни

19:30 часа

Остава

Остава е българска рок група създадена през 1991 година в град Габрово. Групата е съставена от Свилен Ноев – вокал, Георги Димитров Георгиев – китара и вокал, Боян Петков – баскитара, Даниел Иванов – барабани и Александер Марбург – китара.

Събитието включва както най-популярните им хитове през годините, така и парчета от последния им албум „Сърце | Вина“

Лятно кино Орфей

20:00 часа

Занаятчийско училище – Пловдив 2026

Превърнете свободното време на вашето дете в приключение сред магията на традициите!

Регионална занаятчийска камара – Пловдив кани малките творци да се докоснат до корените ни и да открият своя талант в сърцето на Стария град.

„Занаятчийското училище“ не е просто обучение, а преживяване. Участниците ще работят рамо до рамо с истински майстори, използвайки автентични инструменти и естествени материали. Децата ще създават свои собствени изделия от начало до край.

Обучителната програма е съобразена за деца от 10 до 17 годишна възраст и е разпределена на три групи. По време на своето обучение всяко дете посещава занятия само при един майстор, на всички посочени дати за съответната група. Всяко дете, завършило курса, получава официално признание „Сертификат“ за своите умения.

Улица на занаятите в Стария град

12.09 и 26.09.2026

Club Mix Vol.1

Тази събота музиката ще бъде селекция от клубни хитове от периода 1989-2005, внимателнo подбрани от Pink Tsonk & Sunshine, така че елате да потанцуваме заедно! Слагайте удобни обувки и Ви очакваме!

Бар Пощата

20:30 часа

Markova/Nikolaevitch Project

Markova/Nikolaevitch Project, създаден от вокалистката Десислава Маркова и немско-украинския китарист Хефа Николайевич, започва през 2025 г. като дуо, а през 2026 г. се разраства до квартет с изключителните музиканти Александър Иванов на барабани и Боян Манолов на електрически бас.

Като международен проект, разположен между България и Германия, Ню Йорк и Амстердам, музиката събира в себе си различни културни и музикални влияния. Международният живот и професионалният опит на музикантите се отразяват в многопластово звучене, в което различни джаз традиции се срещат със съвременна звукова естетика.

Особено важен свързващ елемент в творческата работа е източноевропейската идентичност, която се преплита с разнообразните влияния на международната им среда. Така се създава се музикално пространство, в което източноевропейските корени се срещат с джаза, импровизацията и съвременнате музикална естетика.

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

13 септември

Момче и вятър

„Момче и вятър“ – съвременен куклен спектакъл за силата на упоритостта, справедливостта и смелостта, който вдъхновява зрители от всички възрасти.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

Катерене за деца

Вече се превърна в традиция да изпращаме лятото и да поставяме началото на новата учебна година с катерене!

Затова и този септември каним малките приключенци да се присъединят към нас за един ден сред природата, изпълнен с движение, предизвикателства и много усмивки.

Не е необходим никакъв предишен опит в катеренето. Децата ще се запознаят с основните правила за безопасност, ще научат първите си катерачни техники и ще направят своите първи стъпки по скала.

Родителят трябва да остане с детето през цялото време на събитието.

Хълм Бунарджик

10:00 часа

Търси се стар клоун

Държавен театър Истанбул – Турция

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Кралицата на розите

Фондация „Mira“ – Рим, Италия

Камерна сцена

Драматичен театър Пловдив

19:30 часа

Мъртва хватка в Пловдив

Ван Сант е сред най-самобитните режисьори в американското кино: известен на широката публика с „Добрият Уил Хънтинг“, който донесе „Оскар“ на Мат Деймън, и „Милк“, който донесе „Оскар“ на Шон Пен, през по-голямата част от дългата си кариера той остава яростно независим от големите студиа и техните правила за печалба. Това му дава и правото да снима плакатно левичарски сюжети като този, без да му мигне окото и без нито за миг да излезе от автентизма на епохата.

За „Мъртва хватка“ Гас ван Сант се вдъхновява от действителни събития. (Също както и в най-поразителния си филм „Слон“, почерпан от масовото убийство в гимназията Колумбайн.) През 1977 г. човечец на име Тони Кирицис, труженик без особености, се надява парцел в покрайнините на Индианаполис да се превърне в неговия билет към американската мечта. Планът му за забогатяване рухва заради ипотечните акули. Отчаян, в един студен февруарски ден той влиза в офиса на Meridian Mortgage с намерението да отвлече собственика М. Л. Хол. Онзи през това време се припича край басейна в Маями, та на мушката на разбунтувания пролетарий се пада синът му Ричард.

Лъки Дом на киното

16:45 часа

Два дома

За първи път в България ще гостува Държавният танцов ансамбъл на Армения, който ще представи в Пловдив впечатляващ спектакъл, посветен на богатството и красотата на арменската фолклорна традиция.

На една сцена с гостуващия ансамбъл ще се представи и емблематичният Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – един от символите на българското фолклорно изкуство.

Спектакълът ще срещне две богати култури и две самобитни танцови традиции, представени чрез музика, танц, пъстри костюми и впечатляваща сценична хореография. Българският и арменският фолклор ще се преплетат в празник на културното многообразие, който обещава да бъде запомнящо се преживяване за публиката.

Събитието е възможност да се докоснем до традициите на Армения и България и да станем свидетели на една специална културна среща в Пловдив.

Античен театър Пловдив

19:00 часа

Black Widow (NL)

Black Widow е електрофюжън дуо с барабани на живо, електроника и тромпет, базирано в Утрехт, Нидерландия.

Диего Мочи (барабани, вокали) е роден в Италия, но в тийнейджърските си години се премества в Скандинавия, където учи и активно прави турнета. Диего е работил с множество групи, сред които Vibravoid (Германия), The Lords Of Altamont (САЩ), Bambix (Нидерландия), Atomic Workers (Великобритания), Working Voodoo Club (Нидерландия), Zappatika (музика на Франк Запа, с гост-музиканти на турнета Айк Уилис, Туистър Стюарт, Джеф Холи) и Baby Face Nelson (Нидерландия).

Пьотр Ласшуйт (тромпет, електроника) е звуков дизайнер, композитор и аудио инженер. Той е създавал и изпълнявал музика за театър (Zusje, Silke van Kamp), композирал е за медии (The Weather Dialogues, Eline Kersten), продуцирал е музика (Oog in de Naald, с участието на Алберт ван Веенендал и др.) и е работил като звуков инженер за редица събития и диджеи в LoFi Амстердам (Mr. Scruff, Ricardo Villalobos).

Музиката е езикът на свободата — искрен начин да изследваме кои сме и как се свързваме. За Black Widow творчеството е бунт срещу утъпканите пътища в свят, ценящ „успеха“ пред истината. Чрез майсторство, импровизация и игра дуото превръща емоциите в звуци, хаоса — в ритъм, а историите — в споделени преживявания.

Black Widow съществува, за да създаде пространство, което не се обяснява, а се усеща — място, където свободното търсене връща връзката със самите нас. Роден от различни пътища, но от един и същ огън, проектът е и покана към всеки да превърне това, което прави, в продължение на душата си.

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова