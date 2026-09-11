Времето в Пловдив на 11 септември 2026 г.

Топъл и слънчев ще бъде петъчният ден – 11 септември 2026 г. Синоптиците предвиждат максимални 31-32 градуса в Пловдив, като пикът на температурите ще бъде около 17 часа.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър, от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 – 3 бала

Снимка: Димитра Лефтерова