Баскетболният клуб Академик (Пловдив) се преименува на БК Ботев Академик. На пресконференция ръководството на клуба обяви, че развитието на отбора тръгва по нов път, с ново име и под нови цветове- жълто и черно. Това решение е било взето на общо събрание.

Голямата промяна в Академик обявиха президентът на клуба Васил Врачев, треньорът Йордан Янков, представителят на Сдружение ПФК Ботев Радослав Кошински, баскетболната легенда Милко Арабаджийски и бившите футболисти на Ботев (Пловдив) Атанас Пашев и Лъчезар Балтанов.

„Възстановяваме една традиция, която е носила много успехи. Мисля, че сега е моментът да направим това възстановяване, за да вървим напред“, заяви Врачев. От клуба разкриха амбициите си за построяване на нова баскетболна клубна зала, където отбора да тренира и играе официалните си мачове.

Помощник-треньорът на Академик Йордан Янков, който се завърна в клуба като част от щаба на наставника Давид Мазур, допълни, че предстои построяване и на нова зала, която по думите му ще помогне клубът да се развива.

С това решение на общото събрание на клуба през новия сезон в Националната баскетболна лига в Пловдив ще стане горещо- ще има пловдивско дерби между Ботев Академик и Локомотив (Пловдив).