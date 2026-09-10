Само за месец: НАП провери 9800 превозни средства със стоки с висок фискален риск

Приходната агенция наложи обезпечителни мерки върху „Ферари“ на длъжник

Само за месец – от 8 август до 8 септември, инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“ (ГДФК) в Националната агенция за приходите са проверили над 9800 камиона и бусове, превозващи стоки с висок фискален риск през граничните ни пунктове с Гърция и Румъния. Това е със 7100 повече контролни действия спрямо същия период на миналата година, когато проверките на превозните средства са били 2700, съобщи пред журналисти Адриан Василев, началник на сектор към ГДФК.

При извършения контрол от НАП са установени 59 нарушения на данъчното законодателство. В осем от тези случаи са констатирани опити за прикриване на стоки с висок фискален риск зад различни материали в задната част на товарни бусове. От 8.08. до 08.09.2026 г. са наложени 162 обезпечителни мерки на обща стойност над 633 000 евро. За същия период на миналата година обезпечителните мерки са 128 на стойност около 352 000 евро.

При една от проверките инспекторите от „Фискален контрол“ са установили превоз на спортен автомобил „Ферари“, чиято стойност е около 436 000 евро. Той е бил предназначен за лице, което имало изискуеми задължения към НАП. По тази причина върху спортния автомобил са били наложени обезпечителни мерки в размер на около 137 000 евро. Впоследствие длъжникът е погасил задълженията си, а спрямо него са предприети последващи контролни действия предвид установено рисково поведение.

През тази година са констатирани 29 случая, при които наложените обезпечителни мерки не са били изпълнени и се е наложило НАП да пристъпи към изземване на стоката.

При друга проверка фискалните инспектори са установили, че превозът на два автомобила на обща стойност 59 000 евро не е бил предварително деклариран пред НАП, каквото е изискването на закона. За това нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 23 600 евро. Обикновено при неизпълнение на задължението за предварително деклариране на стоки с висок фискален риск санкцията може да достигне до 40% от данъчната основа на стоките.

Повече информация за декларирането на стоките с висок фискален риск може да бъде намерена в сайта на НАП .