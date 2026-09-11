Родилка скочи от четвъртия етаж на УМБАЛ „Св. Георги“

Трагичен инцидент е станал вчера в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, където млада жена е починала след падане от четвъртия етаж на лечебното заведение. Случаят е от следобедните часове, съобщава БГНЕС.

Жената, на възраст около 30-35 години, е била от София, но е живеела в Пловдив. Часове преди трагедията тя е родила в Окръжна болница.

Била е преместена за лечение

По първоначална информация след раждането жената е получила травми при падане по стълбите. Заради нараняванията е била транспортирана и приета в УМБАЛ „Св. Георги“, където е настанена в Клиниката по лицево-челюстна хирургия.

Няколко часа по-късно е станал фаталният инцидент. На място са изпратени полицейски и медицински екипи, но жената е починала.

Разследват обстоятелствата

Тялото е откарано в Съдебна медицина. По случая се извършват действия за изясняване на всички обстоятелства около смъртта.

В първоначалната непотвърдена офиаицално информация се посочва и версия за конфликт между жената и бащата на новороденото – двамата се скарали, защото мъжът не искал да го припознае.

Към момента няма данни какво е довело до фаталното решение и как точно са се развили събитията в часовете преди инцидента.