Засилени мерки за сигурност за пловдивското дерби в неделя

Служители от подразделенията на полицията и придадени сили от жандармерията ще имат ангажимент за опазването на реда и недопускане на противообществени прояви преди, по време и след приключване на футболната среща на 13 септември. Това съобщиха от МВР- Пловдив. Мачът ще се проведе от 20.30 ч. на стадион „Христо Ботев“, около който ще бъде изградена зона за сигурност с контролно-пропускателните пунктове.

За да бъде избегнато струпване на зрители, полицията призовава желаещите да се възползват от по-ранния час на отваряне на вратите на спортното съоръжение. Ще бъдат извършвани проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и за лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. Няма да се допуска носене на забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, електронни устройства за пушене, безжични слушални за мобилни телефони и др. Малолетни ще могат да влязат на трибуните само пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена от интернет. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

При проведена среща между ОДМВР – Пловдив, представители на двата футболни клуба и привърженици на ПФК „Ботев Пловдив“ и ПФК „Локомотив“ са определени фен зони за привържениците на клубовете. В тези зони няма да бъдат допускани привърженици на противостоящия отбор.

Съгласно заповеди на кмета на Община Пловдив, е забранена продажбата на алкохол на територията на спортната зона в деня на срещата, а при необходимост, за времето от 17:00 ч. до 24:00 ч., ще бъде спирано движението на ППС по следните на стадион „Христо Ботев“ булеварди и улици.

Създадена е организация от ОДМВР Пловдив и Дирекция „Жандармерия“ за осигуряване на трасе за движение и съпровод на фенове на отбора на ПФК „Локомотив“ Пловдив от стадион „Локомотив“ по ул. „Лев Толстой“, ул. „Богомил“ до стадион „Христо Ботев“.