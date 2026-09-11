Ограничават движението заради футболното дерби „Ботев“-„Локомотив“

Движението на превозни средства ще бъде спряно за времето от 17 до 24 ч. в неделя, 13.09.2026 г., заради футболната среща на стадион „Христо Ботев“ между отборите на ПФК „Ботев” – Пловдив и ПФК „Локомотив” – Пловди от 20.30 ч., по следните улици и булеварди:

· бул. „Източен“ – в участъка от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до това с бул. „Санкт Петербург“;

· ул. „Богомил“ – в участъка от кръстовището с бул. „Източен“ до това с ул. „Лев Толстой“;

· ул. „Варшава“ – в участъка от кръстовището с ул. „Богомил“ до това с ул. „Славянска“;

· ул. „Лев Толстой” – в участъка от кръгово кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“ до кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Маршрутът на автобусни линии №9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №9

Маршрут: ИЗК ,,Марица“- ЖК “Тракия“- А12 – бул. ,,Цар Борис III Обединител“ спирка №11- Tунела Юг – запад, спирка № 12 – Хотел ,,Тримонциум“, спирка № 13- Пловдивски университет, ляв завой по бул. ,,Хр. Ботев“ спирка № 338-срещу Военна и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. ,,Санкт Петербург“ спирка № 219 – ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. ,,Хр. Ботев“ спирка № 334 – бул. ,,Хр. Ботев“ № 15, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. ,,Цар Борис III Обединител“ спирка № 44- Байкал, спирка № 45 – срещу хотел ,,Тримонциум и по утвърдения маршрут.

Линия №10

Маршрут: ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А12 – бул. ,,Княгиня Мария Луиза“ спирка № 250 – срещу ,,Малката базилика“, направо по бул. ,,Княгиня Мария Луиза“ спирка № 123-ТПК ,,Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 126 –Хладилника“, десен завой по бул. ,,Освобождение“ спирка № 362 – магазин ,,Билла“, спирка № 363 – Поделението, десен завой по бул. ,,Санкт Петербург“ спирка № 217- ,,Метро‘‘, спирка № 218- Технически университет, спирка № 219 – ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. ,,Менделеев“ спирка № 252 – Военна полиция и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. ,,Менделеев“ спирка № 258 –Мотоцентър , десен завой по бул. ,,Санкт Петербург“ спирка № 233 – ВСИ, спирка № 234- стадион Локомотив, спирка № 235 – Парк ,,Лаута“, ляв завой по бул. ,,Освобождение“ спирка № 433 – след ,,SPS“ , спирка № 361 – бензиностанция ,,Шел“, ляв завой по ,,Цариградско шосе“ спирка № 134 – хотел „Кентрос“, спирка № 135 -Траурен парк Централен 1, спирка № 136 -Траурен парк Централен 2 и по утвърдения маршрут.

Линия №36

Маршрут: Кв. ,,Изгрев“ – Южен – Бул. ,,Ал. Стамболийски“ – бул. ,,Цариградско шосе“ спирка № 133 – Училище ,,Стоян Белинов“, ляв завой по бул. ,,Освобождение“ спирка № 362 – магазин ,,Билла“, спирка № 363 – Поделението, десен завой по бул. ,,Санкт Петербург“ спирка № 217- ,,Метро‘‘, спирка № 218- Технически университет, спирка № 219- ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. ,,Христо Ботев“ спирка № 334- бул. ,,Хр. Ботев“ № 15 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока – бул. ,,Хр. Ботев“ спирка № 338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. ,,Санкт Петербург“ спирка № 233 – ВСИ, спирка № 234 – стадион Локомотив, спирка № 235 – Парк ,,Лаута“, ляв завой по бул. ,,Освобождение“ спирка № 433 – след ,,SPS“ , спирка № 361 – бензиностанция ,,Шел“, десен завой по бул. ,,Цариградско шосе“ спирка № 126 – след бензиностанция ,,Шел“ и по утвърдения маршрут.

Заради преминаване на шествие от привърженици на двата отбора ще има временно ограничение на движението, без да се спира, от 17 до 19.30 ч. по следните улици и булеварди:

бул. „Цар Борис III Обединител” – от кръстовището с бул. ”Шести септември” до това с ул. ”Цанко Дюстабанов” и ул. „Граф Игнатиев“;

ул. „Света Петка”