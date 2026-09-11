И тази година акцията ще се състои акцията „Два чинара“. През есента тя ще продължи с ново засаждане на дървета в Пловдив. Инициативата вече е съгласувана с „Паркове и градини“, като са определени конкретните места, на които в края на месец октомври ще бъдат засадени новите дървета.

Тази година фокусът е поставен върху средни разделителни линии и тротоарни пространства по големи градски булеварди, на които в момента липсва достатъчно дървесна растителност. Определени са пет конкретни локации: средната линия непосредствено пред „Метро“, до кръговото движение; зоната пред хотел SPS, до кръговото движение; тротоарното пространство от Сточна гара до библиотеката; пространството от светофара при „Колодрума“ до светофара пред „Томов Плаза“; от светофара пред „Томов Плаза“ до следващия светофар.

„Два чинара“ е гражданска инициатива, която има една проста цел – Пловдив да стане по-зелен, по-красив и по-добър град за живеене. Затова тази година дърветата ще бъдат засадени именно на места, където има възможност да се създаде нова зелена среда и да се промени обликът на градските пространства.

„Паркове и градини“ поема подготовката на местата, поливане и изкопаване на дупки за дърветата на определените локации. Организаторите благодарят специално на за съдействието и ангажимента на общинското предприятие към инициативата.

По време на проведената среща е поет ангажимент местата за новите дървета да бъдат предварително подготвени и изкопани, както и да бъде осигурено необходимото поливане след засаждането.

Това е важна стъпка, защото целта на акцията не е просто да бъдат засадени дървета, а те да бъдат добре поддържани и да имат реален шанс да се превърнат в част от зелената система на Пловдив за десетилетия напред.

Дарителската акция вече е в ход.

Всеки пловдивчанин, гражданин или бизнес, който желае да подкрепи инициативата, може да направи дарение за закупуването и засаждането на новите дървета.

Дарения могат да бъдат направени по следната банкова сметка:

IBAN: BG15UBBS80021076219450

СНЦ „Пловдив на гражданите“

Основание: дарение за акцията „Два чинара“

“ Всеки принос е важен. Независимо дали става дума за малко или по-голямо дарение, средствата се превръщат в реално дърво, което остава в Пловдив“, коментират организаторите от „Пловдив на гражданите“. Те припомнят, че миналата година бяха засадени 48 нови дървета. Тази година организаторите се надяват броят им да бъде още по-голям.

„Акцията „Два чинара“ е покана към всички пловдивчани да дадат своя малък принос към града, в който живеем. Едно дърво днес означава сянка утре. Една инициатива днес означава по-зелен Пловдив за следващото поколение“, призовават от „Пловдив на гражданите“.