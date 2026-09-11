МУ-Пловдив стартира академичната година с нова сграда и 1300 първокурсници

Медицински университет – Пловдив ще посрещне над 1300 първокурсници през новата академична 2026/2027 година. Официалното откриване ще се състои на 15 септември от 10:30 часа пред Аудиторния комплекс на висшето училище.

След академичното слово на ректора поздрав към новоприетите студенти ще поднесе Цветелина Георгиева, приета с максимален бал в специалност „Медицина“ на тазгодишната кандидатстудентска кампания. Приветствие от името на чуждестранните студенти ще отправи Асеил Алмохамед Алшехаб, класирана с максимален бал в специалност „Дентална медицина“.

Ректорът проф. д-р Ангел Учиков ще връчи студентските книжки и подаръци на отличниците с най-висок бал от четирите факултета – Медицински, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Фармацевтичен факултет, както и от Медицинския колеж.

На празничното събитие ще бъде направено символично предаване на Щафетата на познанието. Статуетката се връчва на всеки следващ випуск.

След официалното откриване по факултети и специалности първокурсниците ще бъдат посрещнати от Деканските ръководства.

На 15 септември ще бъде прерязана лентата и на Комплекса за медицинско знание, наука и иновации, който отваря врати в МУ-Пловдив. Новопостроената сграда е с разгънатата застроена площ 6021 квадрата. В пететажния корпус се помещават Библиотечно-информационен център, Медицински симулационен тренировъчен център и Музей на медицината.