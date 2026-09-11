Вековна къща в Капана на улица „Константин Стоилов“ в непосредствена близост до Джумаята светна с обновена фасада. Тя е цялостно реставрирана, напълно във вида на оригинала, построен около 1920 година. Всички орнаменти по фасадата, която не бе в перфектен вид преди началото на ремонта, стартирал още около 2019 година, са изпълнени отлично.

Още при старта на ремонта стана ясно, че от сградата ще бъде запазена фасадата, а вътрешната част ще бъде изцяло обновена, но вътреният вид и функцията на сградата тепърва ще се изясняват, като за момента сградата – макар и със свалено скеле – е зад строителни пана.