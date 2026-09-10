Трима лекари отиват на съд за смъртта на 6-годишния Ангел в Пловдив

Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу двама анестезиолози и стоматолог повече от година след фаталната стоматологична процедура

Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт срещу трима лекари във връзка със смъртта на 6-годишния Ангел, починал след стоматологично лечение под обща анестезия в частната клиника „Медикус Алфа“ в Пловдив. На съд са предадени двама анестезиолози и лекар по дентална медицина.

Случаят е от 4 април 2025 г. Разследването продължи повече от година, като в него са били събрани медицинска документация и свидетелски показания и е изготвена седморна комплексна съдебномедицинска експертиза.

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Обвиненията срещу двамата анестезиолози

Според прокуратурата двамата анестезиолози са причинили смъртта на детето при независимо съпричиняване, вследствие на немарливо изпълнение на професионалните им задължения.

На единия се вменява неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, която не е била съобразена с възрастта и телесната маса на детето. Прокуратурата твърди още, че той не е разпознал навреме настъпило животозастрашаващо усложнение и не е проследил лично възстановяването на детето.

Според обвинението лекарят е напуснал работното си място, преди да е установено адекватното възстановяване на защитните рефлекси, дишането и цялостното стабилизиране на детето.

На втория анестезиолог прокуратурата вменява неправилна първоначална преценка на състоянието на детето, както и липса на своевременна реакция при настъпването на животозастрашаващото усложнение. Според обвинението не са били предприети навреме необходимите действия за осигуряване на проходими дихателни пътища.

Обвиненията срещу двамата са по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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До съд е предадена и лекарка – стоматолог, която според прокуратурата в периода от 23 февруари 2024 г. до 4 април 2025 г. е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия в същата болница.

Обвинението е, че лечебното заведение не е разполагало с необходимото разрешение за тази медицинска дейност. Сред лекуваните деца е било и 6-годишното момче.

На стоматолога е повдигнато обвинение за продължавано престъпление по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Разследването започна след смъртта на детето

Случаят предизвика разследване на прокуратурата непосредствено след смъртта на детето през април 2025 г. По-късно един от анестезиолозите беше привлечен като обвиняем.

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В хода на разследването е била проверена и версията за алергична реакция, като според публикувана по-рано информация детето не е имало установени алергии.

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От прокуратурата посочват, че разследването е проведено с разпити на свидетели, анализ на значителен обем медицинска документация и комплексна съдебномедицинска експертиза, изготвена от седем специалисти.

След внасянето на обвинителния акт предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разглеждането на делото.