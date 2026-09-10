Билетите за PHILLGOOD 2027 влизат в предварителна продажба 

Еднодневният билет започва от 99 евро, а тридневният – от 199 евро

Продажбата на билети за PHILLGOOD 2027 започва поетапно, след като Роби Уилямс беше обявен за първия хедлайнер на фестивала в Пловдив. Второто издание ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 г. на Гребната база.

Кога започва продажбата

Първите билети ще бъдат достъпни в петък от 10:00 ч. за притежателите на карти Mastercard чрез Ticket Station.

През събота и неделя предварителен достъп ще имат членовете на Fest Club. Ако останат свободни билети, те ще бъдат пуснати в обща продажба в понеделник от 10:00 ч.

Цените започват от 99 евро за еднодневен билет и 199 евро за тридневен.

Роби Уилямс е първото голямо име на PhillGood Festival 2027

Има и билети за къмпинг

За посетителите, които планират да останат на Гребната база през трите фестивални дни, се предлагат и къмпинг билети. Те започват от 66 евро за тридневен къмпинг, а местата за каравани са на цени от 88 евро.

Организаторите отбелязват, че първите промоционални билети за PHILLGOOD 2027 са били изчерпани още преди обявяването на първия артист в програмата.

Останалите имена от фестивалната програма ще бъдат обявявани поетапно.