Улица „Д-р Г. М. Димитров“ е готова, отварят я за движение

„Улица „Д-р Г. М. Димитров“ е готова в ремонтирания участък“, обяви кметът Костадин Димитров. Той уточни, че асфалтовата настилка е положена, работят се отклоненията и маркировката. Улицата ще е отворена за движение на автомобили в понеделник.

„Тук се съобразихме с всички изисквания и запазихме максимално сянката и дърветата. Осветлението също е поставено. В района имаме още много неща да отметнем. Благодаря и на търпеливите, и на критично настроените“, написа кметът във фейсбук профила си.

Под тепето писа по-рано през седмицата, че при ремонта на улицата в отсечката от „Цар Асен“ до „Авксентий Велешки“ са запазени дърветата, но пък отново, както и при ул. „Цанко Дюстабанов“ в съседство, изчезнаха каменните бордюри.