Жълт код за Пловдив заради бури, порои и градушки

Жълт предупредителен код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки е обявен за събота – 12 септември. Предупреждението на НИМХ обхваща 13 области, сред които и Пловдив.

Кодът е в сила за Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Бурите идват следобед

Причината за динамичното време е преминаването на студен атмосферен фронт. След обяд и до полунощ срещу неделя в предупредените райони се очакват значителни валежи, придружени от гръмотевични бури и на места градушки.

Очакваните количества са между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа, а при по-интензивни валежи може да паднат до 30 литра на квадратен метър за шест часа.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще започне чувствително захлаждане.

Температурите ще паднат в неделя

В събота максималните температури ще са между 26 и 28 градуса в Северозападна България и 32-34 градуса в югоизточните райони. За София се очакват около 27 градуса.

През нощта срещу неделя валежите ще се преместят и към източните части на страната.

В неделя времето ще остане ветровито, а захлаждането ще продължи. Бурите и валежите ще обхванат източната половина на страната, докато на запад облачността постепенно ще намалява.

Понеделник носи повече слънце

В началото на новата седмица времето ще се успокои. В понеделник вятърът ще отслабне и ще преобладава слънчево време. На места в източните райони сутринта ще има ниска облачност, а следобед над западната част на страната ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи ще остане малка.

Снимка: Прогнозата за времето, НИМХ