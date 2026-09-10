Театралният форум „Сцена на кръстопът“ тръгва тази вечер, а старта му официално бе обявен от фестивалния екип във фоайето на Драмата днес на обяд. Червената пътека в двора вече е опъната, а екипът на пловдивския театър е готов да посрещне първите зрители на премиерния си спектакъл „Английски прозорец“ на режисьора Венцислав Асенов на голяма сцена довечера. Утре ще се случи другата пловдивска премиера, но на камерна сцена- „Нирвана“, на режисьора Стайко Мурджев.

„Тази година е особено емоционална за „Сцена на кръстопът“, тъй като фестивалът навършва 30 години. Заради юбилея програмата е повече от пъстра- 23 представления, десет от които на голяма сцена, 10 на камерна, едно на Античния театър и едно в Кукления театър. Общо пет премиери, две от които на пловдивския театър. 4 гостуващи театъра от чужбина- Турция, Италия, Унгария и артисти от Румъния. Ще гледаме 2 мюзикъла. Има още концерти, детска програма, прожекция на документален филм за юбилейна на фестивала и кръгла маса по въпросите на театралното изкуство. В програмата са едни от най-добрите заглавия от последните години“, разкри Кръстю Кръстев.

Фестивалът ще бъде закрит с тайно представление на голямата сцена на театъра на 21 септември.