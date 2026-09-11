Балканската китарна легенда Влатко Стефановски идва в Пловдив

Влатко Стефановски Трио ще бъде един от големите акценти на юбилейния GuitArt X Festival на 3 октомври

На 3 октомври 2026 г. от 20:00 ч. откритата сцена „Малките конюшни на Царя“ в Пловдив ще посрещне един от най-разпознаваемите и влиятелни китаристи на Балканите – Влатко Стефановски. Музикантът пристига със своето трио за концерт под звездите, който обещава виртуозност, мощна сценична енергия и неподражаем балкански звук.

Влатко Стефановски превръща китарата в собствен музикален език. Като съосновател и водеща творческа фигура на легендарната група „Леб и сол“, а по-късно и със своята впечатляваща солова кариера, той създава уникален стил, в който рок, джаз и блус се срещат с традиционната музика и неравноделните ритми на Балканите.

Неговите концерти преминават отвъд жанровите граници – от експлозивни китарни импровизации до мелодични композиции, превърнали се в част от музикалната памет на няколко поколения. В Пловдив публиката ще преживее Влатко Стефановски в най-силната му стихия – на живо, с трио и без дистанция между музикантите и публиката.

„Влатко Стефановски е артист, който говори на различни поколения и култури с един универсален език – езика на китарата. Неговото участие е изключително силен акцент в юбилейното десето издание на GuitArt и естествена среща между балканската традиция и съвременното световно музикално звучене“, споделя Христо Коликов, артистичен директор на GuitArt Festival Plovdiv.

Концертът е част от GuitArt X Festival – юбилейното десето издание на Международния китарен фестивал в Пловдив, което ще се проведе от 1 до 4 октомври 2026 г.

В програмата участват световноизвестни артисти като Влатко Стефановски, Яманду Коста и Ту Ле, както и утвърдени български музиканти. Фестивалът включва концерти, музикално-сценични продукции и финала на Международния конкурс за китара GuitArt.

Early Bird билетите за концерта на Влатко Стефановски Трио са на цена 18 EUR и са в продажба до 15 септември. Редовната цена е 20 EUR, а билетите за ученици, студенти и пенсионери са 15 EUR срещу представяне на документ. Капацитетът на събитието е ограничен.

Билети: Eventim.bg

GuitArt Festival 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.